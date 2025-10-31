    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    DZ BANK stuft Fuchs SE auf 'Verkaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fuchs SE nach Quartalszahlen von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege über den Markterwartungen, doch die im Vorquartal nach unten angepassten Jahresziele habe der Schmierstoffhersteller bestätigt, schrieb Peter Spengler am Freitag. Da er bis Ende 2026 keine Verbesserung der makroökonomischen Situation erwartet, sieht er kurzfristig keine großen positiven Impulse für den Aktienkurs./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,53 % und einem Kurs von 40,46EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Peter Spengler
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


