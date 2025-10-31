    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 240 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Online-Händlers seien viel besser ausgefallen als befürchtet, indem sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Cloud-Sparte AWS scheine Amazon auf dem Weg zu sein, vom KI-Cloud-Kuchen mehr abzubekommen. Sollte dies nachhaltig so sein, könne dies zusätzliches Aufwärtspotenzial ermöglichen./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 218,1EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Brad Erickson
    Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 240
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00$, was eine Steigerung von +19,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
