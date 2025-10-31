RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 240 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Online-Händlers seien viel besser ausgefallen als befürchtet, indem sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Cloud-Sparte AWS scheine Amazon auf dem Weg zu sein, vom KI-Cloud-Kuchen mehr abzubekommen. Sollte dies nachhaltig so sein, könne dies zusätzliches Aufwärtspotenzial ermöglichen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 218,1EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 240

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



