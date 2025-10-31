UBS stuft Hellofresh auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Die schwächer als erwartete Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal gehe großteils auf überraschend hohe negative Währungseffekte zurück, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Trends im Kochboxengeschäft zeigten eine schrittweise Verbesserung und untermauerten seine Anlageempfehlung./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 6,984EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,80

Kursziel alt: 10,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



