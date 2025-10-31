GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 123 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Donnerstagmorgen im Nachgang des Quartalsberichts seine Wachstumserwartungen für 2026. Die Jahresziele für 2025 hält er aber für machbar./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 92,50EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 123

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

