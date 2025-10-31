GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 123 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Donnerstagmorgen im Nachgang des Quartalsberichts seine Wachstumserwartungen für 2026. Die Jahresziele für 2025 hält er aber für machbar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 92,50EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte