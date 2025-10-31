Digitaler Euro vor dem Start? EZB peilt Pilotphase für 2027 an

Die EZB will in der kommenden Phase drei Schwerpunkte setzen: den Aufbau der technischen Infrastruktur, die enge Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern sowie die Unterstützung des Gesetzgebungsverfahrens.

Ab 2027 könnte eine erste Pilotphase des digitalen Euro beginnen – vorausgesetzt, EU-Parlament und Mitgliedstaaten einigen sich 2026 auf ein entsprechendes Gesetz. Das hat die EZB am Donnerstag nach einer Sitzung des EZB-Rats bekannt gegeben.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Nach Abschluss der aktuellen zweijährigen Vorbereitungsphase Ende Oktober soll nun die nächste Etappe starten. Ziel ist es, ab Mitte 2027 erste Transaktionen im Rahmen eines Praxistests durchzuführen. Eine tatsächliche Einführung des digitalen Euro könnte laut früheren Berichten frühestens 2029 erfolgen.

EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone betonte, dass es sich nicht nur um ein technisches Projekt handle. Vielmehr solle der digitale Euro Europas "monetäre Souveränität und wirtschaftliche Sicherheit" stärken – und zugleich die Abhängigkeit von US-Zahlungsanbietern wie Visa, Mastercard und PayPal reduzieren.

Doch die größte Hürde liegt nicht bei der Technik, sondern in der Politik: Bisher fehlt die rechtliche Grundlage. Während manche Abgeordnete im EU-Parlament auf private Lösungen zur Modernisierung des Zahlungsverkehrs setzen, warnen Banken – insbesondere in Deutschland – vor möglichen Einlagenabflüssen durch eine staatliche Digitalwährung.

Die geschätzten Gesamtkosten bis zur potenziellen Erstausgabe des digitalen Euro belaufen sich laut EZB auf rund 1,3 Milliarden Euro. Ab 2029 rechnet die Notenbank mit jährlichen Betriebskosten von etwa 320 Millionen Euro – finanziert vom Eurosystem, wie bei der Herstellung klassischer Banknoten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



