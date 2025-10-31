Schwung durch höhere Zinsen lässt nach
Gewinn von Intesa Sanpaolo sinkt
- Gewinnrückgang geringer als erwartet: 2,37 Mrd. Euro
- Sinkende Erträge im Kreditgeschäft, Aktie -4% gefallen
- Fokus auf Versicherungen, höhere Dividende für Aktionäre
TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat im dritten Quartal einen weniger deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet als erwartet. Der Nettogewinn erreichte mit 2,37 Milliarden Euro nahezu das Ergebnis des Vorjahreszeitraums, wie das Institut am Freitag in Turin mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang auf 2,3 Milliarden Euro geschätzt. Italiens größte Bank verzeichnete indes sinkende Erträge im klassischen Kreditgeschäft. Die Aktie gab 4 Prozent nach.
Nachdem der bisherige Aufschwung durch höhere Zinsen nachgelassen hat, setzt Bankchef Carlo Messina momentan auf Einnahmen aus dem Versicherungs-, Vermögens- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Sein Ziel ist es, dass die Bank im laufenden Jahr mehr als 9 Milliarden Euro verdient. Nach neun Monaten betrug der Gewinn fast 7,6 Milliarden Euro und damit rund 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig versucht die Bank, ihre Kosten zu senken, etwa indem die Zahl der Angestellten reduziert wird und der Bestand an Immobilien gestrafft wird.
An Übernahmen und Beteiligungen, wie sie momentan einige in der Bankenbranche stattfinden, will sich Messina derweil nicht beteiligen. Er plant stattdessen, mehr Gewinn an seine Aktionäre auszuschütten. So ist für das laufende Geschäftsjahr über die reguläre Dividende hinaus eine zusätzliche Ausschüttung geplant. Wie hoch diese ausfallen soll, will die Bank später entscheiden./lew/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intesa Sanpaolo Aktie
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 5,611 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intesa Sanpaolo Aktie um +3,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Intesa Sanpaolo bezifferte sich zuletzt auf 97,81 Mrd..
Intesa Sanpaolo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3420. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -11,14 %/+24,40 % bedeutet.
Zudem ist eine starke Wertverteilung vorgesehen:
- Barauszahlungsquote von 70 % des konsolidierten Nettogewinns für jedes Jahr des Businessplans, so dass mit einer Erhöhung der Dividende pro Aktie für 2025 gegenüber der Dividende pro Aktie für 2024 gerechnet werden kann.
Einen konkreten Betrag je Aktie habe ich aber nicht gefunden.