    Milbona Sahne-Pudding erhält Bestnote in aktueller ÖKO-TEST / Auch Weinsauerkraut und Männerpflege von Lidl überzeugen (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Zurzeit treffen sich an vielen Orten in Deutschland junge
    Menschen auf öffentlichen Plätzen, um gemeinsam Pudding mit einer Gabel zu
    essen. Passend dazu wurden in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (11/2025) 26
    Vanillepuddings untersucht. Kriterien waren unter anderem die Verwendung von
    echter Vanille und der Vanillegeschmack. Der "Milbona Selection Sahne-Pudding
    Bourbon Vanille" erhält die Bestnote "Sehr gut" und schmeckt mit Löffel oder
    Gabel. Mit echtem Bourbon-Vanilleextrakt, gemahlener Vanilleschote und einem
    Preis von nur 0,60 Euro für 200 Gramm (Grundpreis: 3,00 Euro/ Kilogramm) gehört
    das Lidl-Produkt zu den Preis-Leistungs-Siegern im Test.

    Im gleichen Test überzeugt zudem ein weiteres Lidl-Produkt: Der "Milbona
    lockerer Softpudding Vanillegeschmack" punktet mit seinem natürlichen Aroma und
    erhält das Gesamturteil "Gut".

    Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit erhält das "Freshona Weinsauerkraut" von Lidl
    die Gesamtnote "Gut". Mit guten Inhaltsstoffen und einem Preis von nur 0,76 Euro
    pro 500 Gramm (Grundpreis: 1,52 Euro/ Kilogramm) gehört das Weinsauerkraut von
    Lidl zu den günstigsten Produkten im Test. Insgesamt lagen die Preise der
    getesteten Sauerkrautsorten für 500 Gramm zwischen 0,76 Euro und 2,84 Euro.

    Die Redaktion der ÖKO-TEST bewertet zudem 22 Gesichtscremes für Männer. Die
    "Cien Men Feuchtigkeitscreme Hydro Energy 24h Hydro Formula" überzeugt mit sehr
    guten Inhaltsstoffen und erreicht ein "gutes" Gesamtergebnis. Die Creme mit
    Veganblume-Siegel kostet 2,35 Euro pro 50 Milliliter (Grundpreis: 47,00 Euro/
    Liter) und gehört damit zu den günstigeren unter den "gut" getesteten Produkten.

    Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen
    Lidl-Preis.

