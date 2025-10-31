Milbona Sahne-Pudding erhält Bestnote in aktueller ÖKO-TEST / Auch Weinsauerkraut und Männerpflege von Lidl überzeugen (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Zurzeit treffen sich an vielen Orten in Deutschland junge
Menschen auf öffentlichen Plätzen, um gemeinsam Pudding mit einer Gabel zu
essen. Passend dazu wurden in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (11/2025) 26
Vanillepuddings untersucht. Kriterien waren unter anderem die Verwendung von
echter Vanille und der Vanillegeschmack. Der "Milbona Selection Sahne-Pudding
Bourbon Vanille" erhält die Bestnote "Sehr gut" und schmeckt mit Löffel oder
Gabel. Mit echtem Bourbon-Vanilleextrakt, gemahlener Vanilleschote und einem
Preis von nur 0,60 Euro für 200 Gramm (Grundpreis: 3,00 Euro/ Kilogramm) gehört
das Lidl-Produkt zu den Preis-Leistungs-Siegern im Test.
Im gleichen Test überzeugt zudem ein weiteres Lidl-Produkt: Der "Milbona
lockerer Softpudding Vanillegeschmack" punktet mit seinem natürlichen Aroma und
erhält das Gesamturteil "Gut".
Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit erhält das "Freshona Weinsauerkraut" von Lidl
die Gesamtnote "Gut". Mit guten Inhaltsstoffen und einem Preis von nur 0,76 Euro
pro 500 Gramm (Grundpreis: 1,52 Euro/ Kilogramm) gehört das Weinsauerkraut von
Lidl zu den günstigsten Produkten im Test. Insgesamt lagen die Preise der
getesteten Sauerkrautsorten für 500 Gramm zwischen 0,76 Euro und 2,84 Euro.
Die Redaktion der ÖKO-TEST bewertet zudem 22 Gesichtscremes für Männer. Die
"Cien Men Feuchtigkeitscreme Hydro Energy 24h Hydro Formula" überzeugt mit sehr
guten Inhaltsstoffen und erreicht ein "gutes" Gesamtergebnis. Die Creme mit
Veganblume-Siegel kostet 2,35 Euro pro 50 Milliliter (Grundpreis: 47,00 Euro/
Liter) und gehört damit zu den günstigeren unter den "gut" getesteten Produkten.
Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen
Lidl-Preis.
