UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Die am 6. November anstehenden Quartalszahlenvorlage sei traditionell ein Zeitpunkt, zu dem der Finanzchef des Pharmakonzerns nach Treibern für das folgende Jahr befragt werde, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht aktuell weniger Margenrisiken als in vergangenen Jahren. Die Ergebniserwartungen könnten in Richtung Jahreswechsel ein wenig steigen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 142,6EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
