    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Die am 6. November anstehenden Quartalszahlenvorlage sei traditionell ein Zeitpunkt, zu dem der Finanzchef des Pharmakonzerns nach Treibern für das folgende Jahr befragt werde, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht aktuell weniger Margenrisiken als in vergangenen Jahren. Die Ergebniserwartungen könnten in Richtung Jahreswechsel ein wenig steigen./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 142,6EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 142
    Kursziel alt: 142
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 142,00£, was eine Steigerung von +13,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Die am 6. November anstehenden Quartalszahlenvorlage sei traditionell ein Zeitpunkt, zu dem der Finanzchef des Pharmakonzerns nach Treibern für das …