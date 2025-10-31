UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Die am 6. November anstehenden Quartalszahlenvorlage sei traditionell ein Zeitpunkt, zu dem der Finanzchef des Pharmakonzerns nach Treibern für das folgende Jahr befragt werde, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht aktuell weniger Margenrisiken als in vergangenen Jahren. Die Ergebniserwartungen könnten in Richtung Jahreswechsel ein wenig steigen./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 142,6EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

