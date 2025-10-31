Künstliche Intelligenz treibt die Weltmärkte weiter an – doch die Skepsis wächst

Der globale Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz bleibt ungebremst. Trotz wachsender Sorgen vor einer Überbewertung investieren Unternehmen weltweit weiter Milliardenbeträge in Rechenzentren, Chips und Energieversorgung.

Gleichzeitig kündigte Amazon an, tausende Stellen zu streichen – nur Tage bevor seine Cloud-Sparte das stärkste Wachstum seit fast drei Jahren meldete. Diese Entwicklungen zeigen: Der KI-Hype ist längst nicht nur ein Tech-Phänomen, sondern treibt Investitionen über alle Branchen hinweg.

KI zieht Industrie und Energieunternehmen mit

Über 100 internationale Unternehmen außerhalb der Techbranche erwähnten zuletzt Rechenzentren in ihren Quartalsberichten. Selbst Schwergewichte wie Caterpillar profitieren vom Ausbau digitaler Infrastruktur. Der Hersteller von Baumaschinen verzeichnete in seiner Datacenter-Sparte ein Umsatzplus von 31 Prozent. "Wir sind sehr begeistert von den Chancen im Bereich Primärstromversorgung für Rechenzentren", sagte CEO Joseph Creed.

Laut Goldman Sachs könnte die globale KI-Infrastruktur bis 2030 Investitionen zwischen 3 und 4 Billionen US-Dollar verschlingen. Allein Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet planen dieses Jahr zusammen etwa 350 Milliarden US-Dollar auszugeben. Rund 60 Prozent der US-Investitionen in Rechenzentren fließen laut Oxford Economics in importierte IT-Ausrüstung – vor allem Chips aus Taiwan, Südkorea und Vietnam.

Gewinne steigen – Renditen hinken hinterher

Der Boom beflügelt die Bilanzen der Tech-Konzerne: Laut LSEG stieg der Umsatz der US-Technologiebranche im Jahresvergleich um mehr als 15 Prozent – stärker als in jedem anderen Sektor. Apple erhöht seine KI-Ausgaben deutlich, Amazon plant Investitionen von 125 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Doch Analysten warnen vor einer Überhitzung. Seit der Einführung von ChatGPT im Jahr 2022 sind die weltweiten Aktienwerte um 46 Prozent gestiegen – ein Drittel davon geht auf KI-Unternehmen zurück. Gleichzeitig sinken die Umsatzrenditen: Die Kosten für Chips und Rechenzentren wachsen schneller als die Erlöse. Sumali Sanyal von Xponance sagte:

"Wenn innerhalb von drei Jahren keine klaren Erträge erkennbar sind, wird der Markt unbequeme Fragen stellen."

Microsoft meldete im letzten Quartal Rekordinvestitionen von 35 Milliarden US-Dollar. Auf die Frage, ob das Unternehmen in eine Blase investiere, entgegnete Finanzchefin Amy Hood: "Ich dachte, wir würden aufholen. Wir tun es nicht."

"Wir stehen erst am Anfang"

Trotz der Risiken glauben viele Marktbeobachter an weiteres Wachstum. Oracle und Meta finanzieren ihre KI-Projekte inzwischen über milliardenschwere Anleiheemissionen. Während Metas Rekordverkauf seine Aktie kurzzeitig elf Prozent einbrechen ließ, sehen Analysten den Boom erst in der Frühphase.

"Wir befinden uns in den frühen Innings", sagt Nick Evans vom Polar Capital Technology Trust. "Das Innovationstempo bei Künstlicher Intelligenz ist das schnellste, das wir seit Jahrzehnten erlebt haben."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion