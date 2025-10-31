JEFFERIES stuft Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Philip Kett verwies am Freitagmorgen darauf, dass sich der Quartalsbericht des Versicherers überwiegend mit dem Umsatzwachstum befasst habe. Insofern zeigte er sich überrascht davon, dass in der nachfolgenden Telefonkonferenz die Solvabilität die Debatte dominiert habe. Besonders wichtig sei, dass für 2027 vorgesehene Änderungen an den europäischen Solvency-II-Leitlinien aus Sicht des Managements das Kapital erhöhen würden./rob/tih7agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,24 % und einem Kurs von 38,13EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



