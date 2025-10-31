    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMERKUR PRIVATBANK AktievorwärtsNachrichten zu MERKUR PRIVATBANK

    Plusvisionen-Analyse

    Merkur Privatbank Aktie - Gesamtjahresziel schon übertroffen

    Im Juli hat die Aktie der Merkur Privatbank den jahrelangen Seitwärtstrend nach oben verlassen. Kürzlich hat die Bank neue Zahlen vorgelegt. Könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen?

    Der – charttechnische – Ausbruch fand Anfang Juli statt: Da verlies die Aktie der Merkur Privatbank den jahrelangen Seitwärtstrend mit der oberen Begrenzungslinie bei rund 16 Euro. Seitdem hat das Papier deutlich zugelegt. Kürzlich hat die Bank ihre Neun-Monatszahlen vorgelegt. Könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen? Weiterlesen

