Merkur Privatbank Aktie - Gesamtjahresziel schon übertroffen
Im Juli hat die Aktie der Merkur Privatbank den jahrelangen Seitwärtstrend nach oben verlassen. Kürzlich hat die Bank neue Zahlen vorgelegt. Könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen?
Der – charttechnische – Ausbruch fand Anfang Juli statt: Da verlies die Aktie der Merkur Privatbank den jahrelangen Seitwärtstrend mit der oberen Begrenzungslinie bei rund 16 Euro. Seitdem hat das Papier deutlich zugelegt. Kürzlich hat die Bank ihre Neun-Monatszahlen vorgelegt. Könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen? Weiterlesen
