Börsen Update Europa - 31.10. - FTSE Athex 20 stark +1,44 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 29.801,49 PKT und fällt um -0,04 %. Top-Werte: Kion Group +4,57 %, FUCHS Pref +3,81 %, AIXTRON +3,32 % Flop-Werte: HelloFresh -4,62 %, Hugo Boss -2,81 %, United Internet -2,65 %

Der DAX steht bei 24.002,23 PKT und verliert bisher -0,53 %. Top-Werte: Merck +1,71 %, Siemens Energy +1,11 %, Commerzbank +0,77 % Flop-Werte: Hannover Rueck -2,14 %, Deutsche Telekom -2,05 %, Symrise -1,85 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.624,87 PKT und fällt um -0,81 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,32 %, HENSOLDT +2,96 %, Sartorius Vz. +0,57 %

Flop-Werte: ATOSS Software -3,87 %, SILTRONIC AG -3,82 %, 1&1 -2,75 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.674,75 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: Ferrari +1,49 %, SAFRAN +1,23 %, Siemens Energy +1,11 %

Flop-Werte: AXA -4,36 %, Prosus Registered (N) -2,23 %, Deutsche Telekom -2,05 %

Der ATX steht bei 4.809,32 PKT und gewinnt bisher +1,37 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +4,36 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,30 %, Raiffeisen Bank International +2,07 %

Flop-Werte: STRABAG -2,09 %, PORR -1,88 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,81 %

Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 12.238,46 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: Novartis +0,90 %, UBS Group +0,53 %, Alcon +0,31 %

Flop-Werte: Sika -1,91 %, Swiss Re -1,80 %, CIE Financiere Richemont -1,63 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.116,43 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: Renault +2,22 %, Societe Generale +1,42 %, SAFRAN +1,23 %

Flop-Werte: AXA -4,36 %, Veolia Environnement -2,12 %, Accor -1,26 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.772,19 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,23 %, Telia Company +0,16 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,12 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,03 %, Skanska (B) -0,89 %, Getinge (B) -0,87 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.930,00 PKT und steigt um +1,44 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,12 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,28 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,27 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,58 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,29 %, Jumbo -1,24 %