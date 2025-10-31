Aktien New York Ausblick
Amazon und Apple heizen Tech-Rally wieder an
- US-Tech-Werte setzen Rally dank Amazon-Zahlen fort.
- Amazon-Aktien steigen vorbörslich um fast 13 Prozent.
- Apple und Netflix profitieren von starken Geschäftszahlen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Insbesondere dank erfreulicher Geschäftszahlen von Amazon dürften die US-Technologiewerte ihre am Vortag unterbrochen Rally wieder fortsetzen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag taxierte der Broker IG den technologielastigen Index Nasdaq 100 1,4 Prozent höher bei 26.107 Punkten. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,2 Prozent im Plus.
Der Handels-, Medien- und Technologiekonzern Amazon hatte im dritten Quartal vor allem wegen eines starken Wachstums in seiner Cloudsparte AWS deutlich mehr umgesetzt. Die Ergebnisse seien viel besser ausgefallen als befürchtet, sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC. Die Aktien von Amazon zogen im vorbörslichen US-Handel um fast 13 Prozent an.
Für Apple ging es um 2,3 Prozent nach oben. Dank der Popularität der neuen iPhone-Modelle stellt sich der Konzern auf sein bisher bestes Weihnachtsgeschäft ein. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal übertraf die Markterwartung.
Unter den weiteren Tech-Unternehmen stiegen Netflix um 1,3 Prozent. Der Videostreaming-Marktführer will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Dazu soll Mitte November ein Aktiensplit im Verhältnis von Zehn zu Eins durchgeführt werden.
Geschäftszahlen präsentierten die beiden Ölkonzerne Chevron Chevron und Exxon Mobil . Doch obwohl beide den Gewinn überraschend deutlich gesteigert hatten, entwickelten sich die Aktienkurse in unterschiedliche Richtungen. So stiegen Chevron um 1,3 Prozent, während Exxon Mobil um fast ein Prozent fielen.
Aktien der im marktbreite S&P 500 gelisteten Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase zogen um mehr als acht Prozent an. Die Bank JPMorgan betonte, dass das Unternehmen beim Umsatz positiv überrascht habe./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 218,4 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +12,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 278,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +12,33 %/+45,10 % bedeutet.
Schönen guten Morgen zusammen,
Guten Morgen in die Runde,
In Sachen Performance ist mein Depot aktuell kein Ruhmesblatt. Wer wie ich stark auf Gesundheit und staples setzt und nur wenig KI sowie keine Rüstung im Depot hat, hängt seit geraumer Zeit hinter. Nun allerdings die Pferde zu wechseln erscheint mir nicht zielführend da die Prämissen der zugrundeliegenden Überlegungen weiterhin überwiegend intakt sind. Es braucht jedoch einen längeren Atem.
Für mich stellt sich nicht mehr die Frage ob es eine Blase ist, sondern nur wann sie platzen wird. Die inzestuösen Strukturen der gegenseitigen Bestellungen und Beteiligungen rund um OpenAI sind sehr bedenklich. Mitten drin steht Oracle. Anders als die MAG 7 kann Oracle die enormen Investitionen aber nicht aus dem CF stemmen, sondern nimmt massive Schulden in Kauf. Basierend auf Bestellungen vornehmlich eines einzigen Kunden, der nun Zahlungsverpflichtungen von 1.000 Mrd. USD draußen hat, von denen man sich als normaler Mensch nicht vorstellen kann, dass sie das mit kostenpflichtigen Angeboten rund um Chat GPT jemals wieder reinholen können und auch selbst (bei Oracle und co.) ihre Bestellungen werden bezahlen können.
Womit wir bei meinem aktuell größten Investment im Depot wären: Oracle ist spätestens seit der jüngsten Entwicklung eine massive Wette, dass das Kartenhaus nicht zusammenfällt. Während Microsoft, Alphabet und co. „nur“ ein paar Jahresgewinne verlieren würden, wäre Oracle in seiner Existenz bedroht. Diese Thematik macht mich sehr nachdenklich. Denn es bedeutet, dass sich mein ursprünglicher Investmentcase völlig verändert hat: Ich kaufte Oracle 2015 und 2018 zu ~36 EUR als eine lame duck im Techsektor, ähnlich wie Cisco: Ein bisschen die aktuellen Trends verschlafen, aber mit leichtem Wachstum, günstiger Bewertung, solider Bilanz und punktuellen Akquisitionen aus dem CF. Dann haben sie doch noch den Dreh zur Cloud bekommen und der Kurs stieg seit 20 Jahren in einer stetigen Weise wie kaum eine andere Techaktie.
Was sie nun planen, stellt das bisherige Brot- und Buttergeschäft in den Schatten und finanziert sich auch nicht durch Selbiges. Aufgrund oder o.g. Risiken halte ich deshalb mein Investment eigentlich nicht mehr für gerechtfertigt. Und da bin ich noch gar nicht auf die derzeitige Bewertung eingegangen sondern sehe eher den signifikanten Geldabfluss als Nachteil, der mir durch die hohe Steuerzahlung blühen würde. Geld, was dann nicht zur Wiederanlage zur Verfügung steht. (über alternative Investments habe ich zudem noch gar nicht nachgedacht).
