Charter Communications Registered (A) Aktie kommt unter die Räder - 31.10.2025

Die Charter Communications Registered (A) Aktie ist bisher um -6,61 % auf 186,08€ gefallen. Das sind -13,16 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Charter Communications Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,25 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um -5,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Charter Communications Registered (A) einen Rückgang von -40,38 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Charter Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,11 % 1 Monat -15,41 % 3 Monate -18,25 % 1 Jahr -35,09 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Es gibt 137 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,56 Mrd.EUR wert.

Charter Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.