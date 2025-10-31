Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Starker Anstieg auf 109.624,97 USD! - 31.10.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,20 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 110.644,13USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,82 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,67 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,95 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,88 %, ETH/USD um -2,80 %, SOL/USD um -3,57 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,31 %.