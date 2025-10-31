    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Starker Anstieg auf 109.624,97 USD! - 31.10.25

    Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,20 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 110.644,13USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,82 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,67 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,95 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,88 %, ETH/USD um -2,80 %, SOL/USD um -3,57 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,31 %.

    Bitcoin

    +1,21 %
    -0,34 %
    -4,08 %
    -6,89 %
    +1.155,19 %

    ETH / USD

    +0,89 %
    -2,13 %
    -8,67 %
    +1,10 %
    +1.944,59 %

    XRP / USD

    +2,69 %
    -1,05 %
    -13,77 %
    -19,75 %
    +1.165,05 %

    SOL / USD

    +1,02 %
    -3,02 %
    -11,07 %
    +7,80 %
    +34.385,99 %




