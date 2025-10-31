ViaBTC präsentiert verbesserten Krypto-Kreditdienst auf der Blockchain Life 2025

Während der zweitägigen Veranstaltung stellte das ViaBTC-Team der globalen Mining-Community seinen verbesserten Service für besicherte Kredite vor. Der verbesserte Service unterstützt nun mehrere Krypto-Assets als Sicherheiten – darunter BTC, BCH, LTC und DOGE – für die Aufnahme von USDT-Krediten, sodass Miner ihre Betriebskosten decken können, ohne ihre Bestände verkaufen zu müssen.

HONGKONG, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC, der drittgrößte BTC-Mining-Pool, präsentierte als Premium-Sponsor auf der Blockchain Life 2025 seine Markenvision und seinen Service für besicherte Kredite. Das Unternehmen wurde außerdem in einer Abstimmung des Veranstalters mit dem „Mining Pool of the Year Award" ausgezeichnet, was seine Beliebtheit und seinen guten Ruf unterstreicht.

Anton Tsarenok, CBDO von ViaBTC, hielt eine Keynote-Rede über die neuesten Entwicklungen im Bereich Mining. „Marktschwankungen können schwierig sein, und wir möchten unserer Community zeigen, dass Mining nach wie vor attraktiv ist, da ein langfristiges Wachstum des BTC-Preises zu erwarten ist und erneuerbare Energien die Kosten für das Mining ständig senken."

In seiner Rede hob Anton die wichtigsten Neuerungen des besicherten Kreditdienstes von ViaBTC hervor, darunter einen reduzierten festen Jahreszinssatz von 9,9 % – einer der wettbewerbsfähigsten in der globalen Mining-Branche. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, „All-in-one"-Mining-Dienstleistungen für globale Miner anzubieten, die sich durch benutzerfreundliche Tools und eine intuitive Oberfläche auszeichnen.

ViaBTC wurde 2016 gegründet und ist ein führender globaler Mining-Pool und eine innovative Blockchain-Plattform, der weltweit über 1,7 Millionen Nutzer vertrauen. Heute zählt das Unternehmen zu den drei weltweit führenden Pools für BTC-, BCH-, LTC-, DOGE- und KAS-Mining und bedient eine vielfältige internationale Community von Minern.

