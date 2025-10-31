Flughafenfeuerwehr
Neuer Haustarifvertrag stärkt Flughafen Hamburg
Hamburg (ots) - Neuer Haustarifvertrag stÃ¤rkt Flughafen Hamburg und sichert
deutliche finanzielle Verbesserungen fÃ¼r die Werkfeuerwehr
Nach intensiven, aber erfolgreichen Verhandlungen hat die Deutsche
Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der Werkfeuerwehr am
Flughafen Hamburg einen eigenen Haustarifvertrag abgeschlossen. Die
Unterzeichnung erfolgte Anfang Oktober gemeinsam mit der Flughafen Hamburg GmbH.
Der neue Tarifvertrag bringt nicht nur strukturelle, sondern vor allem spÃ¼rbare
finanzielle Verbesserungen fÃ¼r die Kolleginnen und Kollegen:
