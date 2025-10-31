    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Neuer Haustarifvertrag stärkt Flughafen Hamburg

    Hamburg (ots) - Neuer Haustarifvertrag stÃ¤rkt Flughafen Hamburg und sichert
    deutliche finanzielle Verbesserungen fÃ¼r die Werkfeuerwehr

    Nach intensiven, aber erfolgreichen Verhandlungen hat die Deutsche
    Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der Werkfeuerwehr am
    Flughafen Hamburg einen eigenen Haustarifvertrag abgeschlossen. Die
    Unterzeichnung erfolgte Anfang Oktober gemeinsam mit der Flughafen Hamburg GmbH.

    Der neue Tarifvertrag bringt nicht nur strukturelle, sondern vor allem spÃ¼rbare
    finanzielle Verbesserungen fÃ¼r die Kolleginnen und Kollegen:

    - Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 11,35 % bei vollem Lohnausgleich: Die
    BeschÃ¤ftigten leisten kÃ¼nftig weniger Arbeitsstunden, ohne finanzielle
    EinbuÃŸen hinnehmen zu mÃ¼ssen.
    - Anhebung der EinstiegsvergÃ¼tung: Die bisherigen Entgeltgruppen 5 und 6
    entfallen. Ab dem 1. Juli 2025 beginnt die Eingruppierung mit der
    Entgeltgruppe 7 , was fÃ¼r alle Neueinsteiger eine deutlich hÃ¶here Bezahlung
    bedeutet.
    - Einmalzahlung von 3.000 Euro als direkte finanzielle Anerkennung der
    erbrachten Leistungen und des besonderen Einsatzes der FeuerwehrangehÃ¶rigen.
    - Verbessertes Altersmodell: ErhÃ¶hte VergÃ¼tung in der Freistellungsphase und
    Vererblichkeit von AnsprÃ¼chen sorgen fÃ¼r mehr Sicherheit und WertschÃ¤tzung am
    Ende des Berufslebens.
    - Neue Zulagen fÃ¼r spezielle Funktionen, etwa als NotfallsanitÃ¤ter,
    RettungssanitÃ¤ter oder WachabteilungsfÃ¼hrer, honorieren die besonderen
    Qualifikationen und Verantwortungen innerhalb der Werkfeuerwehr.

    "Dieser Abschluss ist ein deutliches Signal: Wer Verantwortung trÃ¤gt, wer Tag
    und Nacht fÃ¼r die Sicherheit am Flughafen sorgt, verdient faire und attraktive
    Arbeitsbedingungen", betonte Siegfried Maier , Bundesvorsitzender der DFeuG.
    "Mit diesem Tarifvertrag werden die besonderen Herausforderungen einer
    Flughafenfeuerwehr endlich angemessen abgebildet."

    Durch den neuen Haustarifvertrag stÃ¤rkt die Flughafen Hamburg GmbH zugleich ihre
    AttraktivitÃ¤t als Arbeitgeber im sicherheitsrelevanten Bereich und setzt ein
    positives Zeichen im Wettbewerb um qualifiziertes Fachpersonal.

    Die DFeuG und die Flughafen Hamburg GmbH bereitet Folgeverhandlungen vor, da die
    Laufzeit bewusst verkÃ¼rzt wurde.

    Kontakt:

    Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG)
    Bundesvorstand - Presse- und Ã–ffentlichkeitsarbeit
    E-Mail: mailto:presse@dfeug.de
    Web: http://www.dfeug.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173214/6148998
    OTS: Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG)




