Neuer Haustarifvertrag stärkt Flughafen Hamburg

Hamburg (ots) - Neuer Haustarifvertrag stÃ¤rkt Flughafen Hamburg und sichert

deutliche finanzielle Verbesserungen fÃ¼r die Werkfeuerwehr



Nach intensiven, aber erfolgreichen Verhandlungen hat die Deutsche

Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der Werkfeuerwehr am

Flughafen Hamburg einen eigenen Haustarifvertrag abgeschlossen. Die

Unterzeichnung erfolgte Anfang Oktober gemeinsam mit der Flughafen Hamburg GmbH.



Der neue Tarifvertrag bringt nicht nur strukturelle, sondern vor allem spÃ¼rbare

finanzielle Verbesserungen fÃ¼r die Kolleginnen und Kollegen:





- Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 11,35 % bei vollem Lohnausgleich: Die

BeschÃ¤ftigten leisten kÃ¼nftig weniger Arbeitsstunden, ohne finanzielle

EinbuÃŸen hinnehmen zu mÃ¼ssen.

- Anhebung der EinstiegsvergÃ¼tung: Die bisherigen Entgeltgruppen 5 und 6

entfallen. Ab dem 1. Juli 2025 beginnt die Eingruppierung mit der

Entgeltgruppe 7 , was fÃ¼r alle Neueinsteiger eine deutlich hÃ¶here Bezahlung

bedeutet.

- Einmalzahlung von 3.000 Euro als direkte finanzielle Anerkennung der

erbrachten Leistungen und des besonderen Einsatzes der FeuerwehrangehÃ¶rigen.

- Verbessertes Altersmodell: ErhÃ¶hte VergÃ¼tung in der Freistellungsphase und

Vererblichkeit von AnsprÃ¼chen sorgen fÃ¼r mehr Sicherheit und WertschÃ¤tzung am

Ende des Berufslebens.

- Neue Zulagen fÃ¼r spezielle Funktionen, etwa als NotfallsanitÃ¤ter,

RettungssanitÃ¤ter oder WachabteilungsfÃ¼hrer, honorieren die besonderen

Qualifikationen und Verantwortungen innerhalb der Werkfeuerwehr.



"Dieser Abschluss ist ein deutliches Signal: Wer Verantwortung trÃ¤gt, wer Tag

und Nacht fÃ¼r die Sicherheit am Flughafen sorgt, verdient faire und attraktive

Arbeitsbedingungen", betonte Siegfried Maier , Bundesvorsitzender der DFeuG.

"Mit diesem Tarifvertrag werden die besonderen Herausforderungen einer

Flughafenfeuerwehr endlich angemessen abgebildet."



Durch den neuen Haustarifvertrag stÃ¤rkt die Flughafen Hamburg GmbH zugleich ihre

AttraktivitÃ¤t als Arbeitgeber im sicherheitsrelevanten Bereich und setzt ein

positives Zeichen im Wettbewerb um qualifiziertes Fachpersonal.



Die DFeuG und die Flughafen Hamburg GmbH bereitet Folgeverhandlungen vor, da die

Laufzeit bewusst verkÃ¼rzt wurde.



