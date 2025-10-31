JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Overweight" belassen. Delphine Lee schrieb am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung, das dritte Quartal der italienischen Bank wirke solide. Höhere Gebühren glichen das etwas niedrigere Nettozinseinkommen aus. Sie erwähnte auch eine gute Kostenkontrolle und den Kapitalaufbau./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 5,621EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.



