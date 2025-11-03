    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Kursziel angehoben

    969 Aufrufe 969 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia vor den Zahlen: Goldman Sachs erwartet nächste Kursrallye!

    Goldman Sachs sieht für Nvidia weiter starkes Wachstumspotenzial und hebt das Kursziel deutlich an. Analysten erwarten erneut glänzende Quartalszahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Kursziel für Nvidia auf 240 USD an.
    • Starke Quartalszahlen am 19. November erwartet.
    • Fokus auf Datacenter und neue Chips bleibt entscheidend.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Kursziel angehoben - Nvidia vor den Zahlen: Goldman Sachs erwartet nächste Kursrallye!
    Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

    Goldman Sachs bleibt bei seiner bullishen Einschätzung für den US-Chiphersteller Nvidia. Die Investmentbank bestätigte ihre Kaufempfehlung und hob das Zwölf-Monats-Kursziel von 210 auf 240 US-Dollar an.

    NVIDIA

    -0,18 %
    +5,74 %
    +8,14 %
    +16,61 %
    +49,66 %
    +1.394,90 %
    +1.508,44 %
    +28.110,45 %
    +190.852,83 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    223,18€
    Basispreis
    1,91
    Ask
    × 9,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    181,87€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 9,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Starke Erwartungen vor Quartalszahlen

    Nvidia wird seine nächsten Quartalszahlen am 19. November veröffentlichen. Analyst James Schneider von Goldman Sachs rechnet damit, dass der Konzern die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen und erneut übertreffen wird. "Wir glauben, dass die Erwartungen der Anleger angesichts mehrerer Ankündigungen zur KI-Infrastruktur und nach der jüngsten GTC-Veranstaltung des Unternehmens vor Beginn des Quartals gestiegen sind", schrieb er in einer aktuellen Analyse.

    "Wir erwarten, dass Nvidia ein Quartal mit über den Erwartungen liegenden Ergebnissen und einer Anhebung der Prognosen vorlegen wird, wobei die Reaktion der Aktie wahrscheinlich vom Ausmaß der Aufwärtskorrektur der Prognosen abhängen wird."

    Fokus auf Datacenter-Geschäft und neue Chips

    Besonders positiv bewertet Goldman Sachs die Entwicklung im Datacenter-Segment. Schneider erhöhte seine Umsatzprognose in diesem Bereich um 13 Prozent. Für das dritte und vierte Geschäftsquartal kalkuliert er mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 beziehungsweise 1,49 US-Dollar – das liegt drei beziehungsweise fünf Prozent über dem Konsens der Wall Street.

    Vier Themen könnten laut dem Analysten den Aktienkurs nach Veröffentlichung der Zahlen besonders bewegen: zusätzliche Details zur langfristigen Umsatzprognose von 500 Milliarden US-Dollar, Informationen zu OpenAI-Implementierungen, der Hochlauf des neuen Rubin-Chips im kommenden Jahr sowie mögliche Fortschritte im China-Geschäft.

    Blick auf das Jahr 2026

    Schneider betont, dass die weitere Kursentwicklung stark davon abhängen werde, wie klar Nvidia über die Investitionspläne großer Cloud-Anbieter und die Nachfrage neuer Kundengruppen im Jahr 2026 kommuniziert.

    "Wir erwarten, dass die Aktie weiterhin auf der Grundlage quantitativer Daten gehandelt wird, die Aufschluss über die Schätzungen für das Kalenderjahr 2026 geben."

    Nvidia bleibt Marktführer im KI-Boom

    Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs von Nvidia bereits um 51 Prozent erhöht. Der Konzern gilt als größter Profiteur des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz. Mit den jüngsten Anhebungen bekräftigt Goldman Sachs, dass die Erfolgsstory für Anleger noch lange nicht vorbei sein könnte.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kursziel angehoben Nvidia vor den Zahlen: Goldman Sachs erwartet nächste Kursrallye! Goldman Sachs sieht für Nvidia weiter starkes Wachstumspotenzial und hebt das Kursziel deutlich an. Analysten erwarten erneut glänzende Quartalszahlen.