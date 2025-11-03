Nvidia vor den Zahlen: Goldman Sachs erwartet nächste Kursrallye!

Goldman Sachs bleibt bei seiner bullishen Einschätzung für den US-Chiphersteller Nvidia. Die Investmentbank bestätigte ihre Kaufempfehlung und hob das Zwölf-Monats-Kursziel von 210 auf 240 US-Dollar an.

Starke Erwartungen vor Quartalszahlen

Nvidia wird seine nächsten Quartalszahlen am 19. November veröffentlichen. Analyst James Schneider von Goldman Sachs rechnet damit, dass der Konzern die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen und erneut übertreffen wird. "Wir glauben, dass die Erwartungen der Anleger angesichts mehrerer Ankündigungen zur KI-Infrastruktur und nach der jüngsten GTC-Veranstaltung des Unternehmens vor Beginn des Quartals gestiegen sind", schrieb er in einer aktuellen Analyse.

"Wir erwarten, dass Nvidia ein Quartal mit über den Erwartungen liegenden Ergebnissen und einer Anhebung der Prognosen vorlegen wird, wobei die Reaktion der Aktie wahrscheinlich vom Ausmaß der Aufwärtskorrektur der Prognosen abhängen wird."

Fokus auf Datacenter-Geschäft und neue Chips

Besonders positiv bewertet Goldman Sachs die Entwicklung im Datacenter-Segment. Schneider erhöhte seine Umsatzprognose in diesem Bereich um 13 Prozent. Für das dritte und vierte Geschäftsquartal kalkuliert er mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 beziehungsweise 1,49 US-Dollar – das liegt drei beziehungsweise fünf Prozent über dem Konsens der Wall Street.

Vier Themen könnten laut dem Analysten den Aktienkurs nach Veröffentlichung der Zahlen besonders bewegen: zusätzliche Details zur langfristigen Umsatzprognose von 500 Milliarden US-Dollar, Informationen zu OpenAI-Implementierungen, der Hochlauf des neuen Rubin-Chips im kommenden Jahr sowie mögliche Fortschritte im China-Geschäft.

Blick auf das Jahr 2026

Schneider betont, dass die weitere Kursentwicklung stark davon abhängen werde, wie klar Nvidia über die Investitionspläne großer Cloud-Anbieter und die Nachfrage neuer Kundengruppen im Jahr 2026 kommuniziert.

"Wir erwarten, dass die Aktie weiterhin auf der Grundlage quantitativer Daten gehandelt wird, die Aufschluss über die Schätzungen für das Kalenderjahr 2026 geben."

Nvidia bleibt Marktführer im KI-Boom

Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs von Nvidia bereits um 51 Prozent erhöht. Der Konzern gilt als größter Profiteur des weltweiten Booms rund um Künstliche Intelligenz. Mit den jüngsten Anhebungen bekräftigt Goldman Sachs, dass die Erfolgsstory für Anleger noch lange nicht vorbei sein könnte.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

