    BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass die Großbank ihr Ausschüttungsziel übertreffen könnte, schrieb Cecilia Romero Reyes am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Qualität der Vermögenswerte sei besser als gedacht./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:38 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 8,766EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Cecilia Romero Reyes
    Analysiertes Unternehmen: Santander
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10,10
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


