    RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Resultate lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man warte nun auf Details zum mittelfristigen Ausblick./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:14 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 5,616EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
    Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7
    Kursziel alt: 7
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


