UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 220 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die iPhone-Nachfrage erhole sich erwartungsgemäß, schrieb David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein günstigeres Zollumfeld schaffe die Voraussetzungen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 240,2EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 220

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

