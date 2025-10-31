    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 220 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die iPhone-Nachfrage erhole sich erwartungsgemäß, schrieb David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein günstigeres Zollumfeld schaffe die Voraussetzungen./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 240,2EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Vogt
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 220
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


