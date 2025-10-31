BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 519 US-Dollar belassen. James Hooper betonte am Freitag in einem ersten Kommentar, dass der Industriegaskonzern wieder einmal beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen habe. Es sei schon der 27. Quartalsbericht, indem Linde dies gelungen sei. Der Ausblick sei aber eingeengt statt angehoben worden./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 371EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 519
Kursziel alt: 519
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
