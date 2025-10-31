    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev
    BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern setze gen Jahresende zum Sprint an, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend nach den Zahlen und bestätigten Jahreszielen. Das lasse Spielraum für die Markterwartungen./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 52,56EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Laurence Whyatt
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 88
    Kursziel alt: 85
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


