BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Brauereikonzern setze gen Jahresende zum Sprint an, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend nach den Zahlen und bestätigten Jahreszielen. Das lasse Spielraum für die Markterwartungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 52,56EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
