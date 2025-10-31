Skoda Auto verzeichnet in den ersten neun Monaten Steigerungen bei Auslieferungen, Umsatz und Gewinn und festigt damit seinen dritten Platz unter Europas meistverkauften Automarken (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Gestiegene Nachfrage: Die Auslieferungen beliefen sich

in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf insgesamt 765.700 Einheiten, was

einem Anstieg von 14,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Position

von Skoda als drittstärkste Automarke Europas festigt



> Solides Finanzergebnis: Der Umsatz steigt auf 22,344 Mrd. Euro (+9,5 %), das

operative Ergebnis erreicht 1,790 Mrd. Euro (+5,4 %) und der Netto-Cashflow

beläuft sich auf 1,934 Mrd. Euro (-2,8 %)





> Hohe Rentabilität: Die Umsatzrendite von 8,0 % (2024: 8,3 %) bestätigt dasrobuste Geschäftsmodell und macht Skoda Auto zu einer der profitabelsteneuropäischen Volumenmarken> Beschleunigte Elektrifizierung: 150.700 elektrifizierte Fahrzeuge weltweitausgeliefert; kombinierter BEV- und PHEV-Anteil in Europa bei 24,1 % (2024: 11,1%); Elroq und Enyaq auf den Plätzen drei und sechs unter den BEVs in Europa> Internationalisierungskampagne: Rekordauslieferungen von 49.400 Fahrzeugen inIndien (+106,1 %), angetrieben durch die hohe Nachfrage nach lokal produziertenModellenIn den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete Skoda Auto starkeFinanzkennzahlen: Der Umsatz stieg auf 22,344 Milliarden Euro (+9,5 %) und dasoperative Ergebnis auf 1,790 Milliarden Euro (+5,4 %). Der Netto-Cashflow lagmit 1,934 Milliarden Euro (-2,8 %) auf einem sehr robusten Niveau. DieUmsatzrendite blieb mit 8,0 % (2024: 8,3 %) auf einem soliden Niveau undbestätigte damit die Position von Skoda als eine der profitabelstenVolumenmarken Europas. Weltweit wurden 765.700 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert,was einem Anstieg von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Europa (EU27,Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island) lieferte die Marke 616.300Fahrzeuge aus und belegte damit den dritten Platz in der Region. BEV- undPHEV-Modelle machten 24,1 % der Auslieferungen aus (2024: 11,1 %), wobei dieModelle Elroq und Enyaq die Plätze drei und sechs bei den BEV-Verkäufen inEuropa belegten. Darüber hinaus überschritt der Elroq seit Verkaufsstart dieMarke von 100.000 Bestellungen. Auch Skodas Internationalisierungsstrategiezeigt Wirkung: Mit 49.400 ausgelieferten Fahrzeugen (+106,1 %) wurde auf demindischen Markt ein Rekordwert erreicht. In Vietnam begann Anfang des Jahres dieProduktion des Kushaq, im September starteten Produktion und Verkauf des Slavia.Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, kommentiert: "Die starkenNeunmonats-Ergebnisse von Skoda beweisen, dass unsere Strategie funktioniert:Wir wachsen profitabel, elektrifizieren schneller und expandieren weltweit. DieFestigung unserer Position als Europas drittstärkste Automarke bei