Skoda Auto verzeichnet in den ersten neun Monaten Steigerungen bei Auslieferungen, Umsatz und Gewinn und festigt damit seinen dritten Platz unter Europas meistverkauften Automarken (FOTO)
Mladá Boleslav (ots) - > Gestiegene Nachfrage: Die Auslieferungen beliefen sich
in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf insgesamt 765.700 Einheiten, was
einem Anstieg von 14,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Position
von Skoda als drittstärkste Automarke Europas festigt
> Solides Finanzergebnis: Der Umsatz steigt auf 22,344 Mrd. Euro (+9,5 %), das
operative Ergebnis erreicht 1,790 Mrd. Euro (+5,4 %) und der Netto-Cashflow
beläuft sich auf 1,934 Mrd. Euro (-2,8 %)
> Hohe Rentabilität: Die Umsatzrendite von 8,0 % (2024: 8,3 %) bestätigt das
robuste Geschäftsmodell und macht Skoda Auto zu einer der profitabelsten
europäischen Volumenmarken
> Beschleunigte Elektrifizierung: 150.700 elektrifizierte Fahrzeuge weltweit
ausgeliefert; kombinierter BEV- und PHEV-Anteil in Europa bei 24,1 % (2024: 11,1
%); Elroq und Enyaq auf den Plätzen drei und sechs unter den BEVs in Europa
> Internationalisierungskampagne: Rekordauslieferungen von 49.400 Fahrzeugen in
Indien (+106,1 %), angetrieben durch die hohe Nachfrage nach lokal produzierten
Modellen
In den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete Skoda Auto starke
Finanzkennzahlen: Der Umsatz stieg auf 22,344 Milliarden Euro (+9,5 %) und das
operative Ergebnis auf 1,790 Milliarden Euro (+5,4 %). Der Netto-Cashflow lag
mit 1,934 Milliarden Euro (-2,8 %) auf einem sehr robusten Niveau. Die
Umsatzrendite blieb mit 8,0 % (2024: 8,3 %) auf einem soliden Niveau und
bestätigte damit die Position von Skoda als eine der profitabelsten
Volumenmarken Europas. Weltweit wurden 765.700 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert,
was einem Anstieg von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Europa (EU27,
Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island) lieferte die Marke 616.300
Fahrzeuge aus und belegte damit den dritten Platz in der Region. BEV- und
PHEV-Modelle machten 24,1 % der Auslieferungen aus (2024: 11,1 %), wobei die
Modelle Elroq und Enyaq die Plätze drei und sechs bei den BEV-Verkäufen in
Europa belegten. Darüber hinaus überschritt der Elroq seit Verkaufsstart die
Marke von 100.000 Bestellungen. Auch Skodas Internationalisierungsstrategie
zeigt Wirkung: Mit 49.400 ausgelieferten Fahrzeugen (+106,1 %) wurde auf dem
indischen Markt ein Rekordwert erreicht. In Vietnam begann Anfang des Jahres die
Produktion des Kushaq, im September starteten Produktion und Verkauf des Slavia.
Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, kommentiert: "Die starken
Neunmonats-Ergebnisse von Skoda beweisen, dass unsere Strategie funktioniert:
Wir wachsen profitabel, elektrifizieren schneller und expandieren weltweit. Die
Festigung unserer Position als Europas drittstärkste Automarke bei
vonHS schrieb gestern 10:39
Aber sie haben zu wenig verdient. Das meinte zumindest CEO Oliver Blume, der ab Januar nicht mehr Porsche-Chef sein wird, sondern nur noch den Volkswagen-Konzern führen. Das hat er im Interview mit der ZEIT (kostenpflichtig) gesagt und hat zumindest erstmals darüber gesprochen, warum er seinen Herzens-Job aufgeben muss. Und weshalb Elektroautos bald wie V8-Verbrenner röhren werden.mitdiskutieren »
https://www.zeit.de/2025/46/oliver-blume-vw-chef-porsche-autoindustrie-krise
https://www.zeit.de/2025/46/oliver-blume-vw-chef-porsche-autoindustrie-krise
keks911 schrieb 10.10.25, 11:17
gar nicht so schlecht wie befürchtet:
10.10.2025Pressemitteilung
Volkswagen Group steigert weltweite Auslieferungen bis Ende September auf 6,6 Millionen Fahrzeuge
https://www.volkswagen-group.com/de/pressemitteilungen/volkswagen-group-steigert-weltweite-auslieferungen-bis-ende-september-auf-66-millionen-fahrzeuge-19888
catocencoris schrieb 01.10.25, 20:00
Zur Klage gegen VW in Sachen Dieselskandal:
