    Skoda Auto verzeichnet in den ersten neun Monaten Steigerungen bei Auslieferungen, Umsatz und Gewinn und festigt damit seinen dritten Platz unter Europas meistverkauften Automarken (FOTO)

    Mladá Boleslav (ots) - > Gestiegene Nachfrage: Die Auslieferungen beliefen sich
    in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf insgesamt 765.700 Einheiten, was
    einem Anstieg von 14,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Position
    von Skoda als drittstärkste Automarke Europas festigt

    > Solides Finanzergebnis: Der Umsatz steigt auf 22,344 Mrd. Euro (+9,5 %), das
    operative Ergebnis erreicht 1,790 Mrd. Euro (+5,4 %) und der Netto-Cashflow
    beläuft sich auf 1,934 Mrd. Euro (-2,8 %)

    > Hohe Rentabilität: Die Umsatzrendite von 8,0 % (2024: 8,3 %) bestätigt das
    robuste Geschäftsmodell und macht Skoda Auto zu einer der profitabelsten
    europäischen Volumenmarken

    > Beschleunigte Elektrifizierung: 150.700 elektrifizierte Fahrzeuge weltweit
    ausgeliefert; kombinierter BEV- und PHEV-Anteil in Europa bei 24,1 % (2024: 11,1
    %); Elroq und Enyaq auf den Plätzen drei und sechs unter den BEVs in Europa

    > Internationalisierungskampagne: Rekordauslieferungen von 49.400 Fahrzeugen in
    Indien (+106,1 %), angetrieben durch die hohe Nachfrage nach lokal produzierten
    Modellen

    In den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete Skoda Auto starke
    Finanzkennzahlen: Der Umsatz stieg auf 22,344 Milliarden Euro (+9,5 %) und das
    operative Ergebnis auf 1,790 Milliarden Euro (+5,4 %). Der Netto-Cashflow lag
    mit 1,934 Milliarden Euro (-2,8 %) auf einem sehr robusten Niveau. Die
    Umsatzrendite blieb mit 8,0 % (2024: 8,3 %) auf einem soliden Niveau und
    bestätigte damit die Position von Skoda als eine der profitabelsten
    Volumenmarken Europas. Weltweit wurden 765.700 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert,
    was einem Anstieg von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Europa (EU27,
    Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island) lieferte die Marke 616.300
    Fahrzeuge aus und belegte damit den dritten Platz in der Region. BEV- und
    PHEV-Modelle machten 24,1 % der Auslieferungen aus (2024: 11,1 %), wobei die
    Modelle Elroq und Enyaq die Plätze drei und sechs bei den BEV-Verkäufen in
    Europa belegten. Darüber hinaus überschritt der Elroq seit Verkaufsstart die
    Marke von 100.000 Bestellungen. Auch Skodas Internationalisierungsstrategie
    zeigt Wirkung: Mit 49.400 ausgelieferten Fahrzeugen (+106,1 %) wurde auf dem
    indischen Markt ein Rekordwert erreicht. In Vietnam begann Anfang des Jahres die
    Produktion des Kushaq, im September starteten Produktion und Verkauf des Slavia.

    Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, kommentiert: "Die starken
    Neunmonats-Ergebnisse von Skoda beweisen, dass unsere Strategie funktioniert:
    Wir wachsen profitabel, elektrifizieren schneller und expandieren weltweit. Die
    Festigung unserer Position als Europas drittstärkste Automarke bei
