ZOE Energy Group beschleunigt europäische Lokalisierungsstrategie mit neuer Fabrik, modernisiertem Geschäftsmodell und wichtigen Auftragsunterzeichnungen während eines immersiven Partner-Gipfels

SHANGHAI, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die ZOE Energy Group hat ein viertägiges Besuchs- und Austauschprogramm für ihre europäischen Partner erfolgreich abgeschlossen und damit bedeutende Fortschritte bei ihrer europäischen Lokalisierungsstrategie, der Verbesserung des Vertriebsmodells und der Auftragsakquise gemacht.

Das Programm wurde entwickelt, um den europäischen Delegierten einen umfassenden Überblick über die End-to-End-Fähigkeiten von ZOE Energy zu geben. Auf dem Programm standen Besichtigungen der Vorzeigeeinrichtungen von ZOE Energy: