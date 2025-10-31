BARCLAYS stuft BNP PARIBAS auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut resümierte am Donnerstagabend die Berichtssaison französischer Banken. Die SocGen habe es am besten gemacht und bleibe Favorit. Skeptischer ist die Expertin für BNP und Credit Agricole. Hier senkte sie die Ergebnisschätzungen, während sie ihre SocGen-Prognosen anhob./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 66,58EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 14:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Flora Bocahut
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 79
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
