"Nicht mitspielen!" Legende Burry warnt Privatanleger vor Überhitzung

Michael Burry, der legendäre Hedgefonds-Manager aus "The Big Short", hat Privatanleger vor neuer Euphorie an den Märkten gewarnt. In einem kurzen, aber aufsehenerregenden Beitrag auf X schrieb er: "Manchmal sehen wir Blasen." Die Warnung kam nur Stunden, nachdem Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von fünf Billionen US-Dollar einen historischen Rekord aufgestellt hatte – mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland.

Burry gilt als scharfer Beobachter von Marktübertreibungen. Sein lakonischer Satz erinnert an 2007, als er als einer der ersten Investoren vor der Implosion des US-Häusermarkts warnte und später mit seiner Wette dagegen berühmt wurde. Auch diesmal richtet sich seine Botschaft an Kleinanleger: Der KI-Hype habe Züge einer Spekulationsblase. Wer jetzt in überhitzte Tech-Werte einsteige, riskiere, "der Letzte auf der Party zu sein", so Burry in früheren Kommentaren. Sein Rat zwischen den Zeilen: lieber abwarten, statt mitzuspielen.

Der Investor hatte in den vergangenen Quartalen fast sein gesamtes Aktienportfolio liquidiert und Put-Optionen auf Nvidia und China-Werte aufgebaut. Sein Fonds Scion Asset Management positioniert sich damit gegen den breiten Markt – ein deutliches Misstrauensvotum gegenüber den aktuellen Bewertungen.

Auch andere Marktbeobachter teilen die Sorge. Ark-Invest-Chefin Cathie Wood sagte am Rande des Future Investment Forum in Riad: "Wir glauben, dass es zu einem Reality-Check kommen wird." Zwar sehe sie keine klassische Blase, aber die Bewertungen vieler KI-Aktien seien "angespannt". Der Internationale Währungsfonds, die Bank of England und Fed-Chef Jerome Powell hatten zuletzt ebenfalls vor einer Überhitzung durch exzessive KI-Investitionen gewarnt.

Burrys Mahnung trifft damit den Nerv der Zeit: Nach einer der größten Rallyes der Börsengeschichte – angeführt von wenigen Tech-Giganten – wächst die Angst, dass Euphorie und Gier erneut die Fundamentaldaten überlagern. Oder, wie Burry es formulierte: "Manchmal sehen wir Blasen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





