ADGM feiert 10 Jahre unübertroffenes Wachstum und Innovation als führendes Finanzzentrum der Region

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat das Zentrum laut der Alternative Investment Management Association (AIMA) mehr als 300 Finanzunternehmen angezogen, die heute weltweit insgesamt 28,6 Billionen USD verwalten, wodurch Abu Dhabi zu einer globalen „Hauptstadt des Kapitals" geworden ist. Dazu gehören Hedgefonds, Banken, große Vermögensverwalter, Private-Equity-, Risikokapital- und Kreditfonds.

ABU DHABI, VAE, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum (IFC) von Abu Dhabi, feiert sein 10-jähriges Bestehen und blickt auf eine Zeit außergewöhnlichen Wachstums, regulatorischer Exzellenz und finanzieller Innovation zurück.

Das Wachstum in den letzten drei Jahren war besonders rasant: Die Zahl der Finanzunternehmen stieg von 131 Ende 2021 auf 308 im ersten Halbjahr 2025, was einem Wachstum von 135 % in 42 Monaten entspricht. Damit ist ADGM einer der weltweit am schnellsten wachsenden Finanzplätze in der MEASA-Region. Die ADGM hat ihre 5-Jahres-Wachstumsstrategie (2022-2027) in nur drei Jahren erreicht.

Mit dem Ziel, Abu Dhabi zu einem globalen Zentrum für Wirtschaft und Finanzen zu entwickeln, hat sich ADGM erfolgreich den anfänglichen Herausforderungen gestellt und sich zu einem widerstandsfähigen und zukunftsfähigen internationalen Finanzzentrum entwickelt. In den letzten Jahren ist das Zentrum in eine Phase beschleunigten Wachstums eingetreten und wurde zum größten Finanzzentrum der Region, gemessen an der Zahl der aktiven Lizenzen.

Von 2015 bis Ende 2024 haben die Assets Under Management (AUM) innerhalb von ADGM eine bemerkenswerte dreistellige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (AAGR) von 123 % gezeigt.

Diese Leistung wurde durch ein exponentielles Wachstum der Fondsaktivität unterstützt, wobei sowohl die Anzahl der Fonds als auch die Anzahl der Fonds-/Vermögensverwalter im gleichen Zeitraum eine starke durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 62 % erzielten. In der Zwischenzeit sind die aktiven Lizenzen mit einer robusten durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 71 % gewachsen, und die operativen Einheiten sind um 62 % gewachsen.

Zu diesem bedeutenden Meilenstein äußerte sich S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Chairman der ADGM, wie folgt: „Im Einklang mit der Vision und den Leitlinien der strategischen Führung Abu Dhabis hat die ADGM in ihrer kurzen Geschichte ein beispielloses Wachstum erlebt und sich zu einem globalen Finanzzentrum entwickelt, das einige der weltweit führenden Finanzinstitute anzieht. Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt ist unser Ziel, ADGM zu einem der fünf führenden internationalen Finanzzentren weltweit zu machen, entschlossener denn je. Angesichts dessen, was wir bisher erreicht haben, werden wir in den nächsten zehn Jahren noch Größeres aufbauen können."