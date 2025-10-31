    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMonolithic Power Systems AktievorwärtsNachrichten zu Monolithic Power Systems

    Monolithic Power Systems - Aktie rauscht in die Tiefe - 31.10.2025

    Am 31.10.2025 ist die Monolithic Power Systems Aktie, bisher, um -8,05 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Monolithic Power Systems Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    MPS ist bekannt für seine effizienten und innovativen Energieumwandlungslösungen, die in vielen Elektronikgeräten weltweit eingesetzt werden.

    Monolithic Power Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Monolithic Power Systems Aktie. Sie fällt um -8,05 % auf 837,00. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Monolithic Power Systems-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +37,48 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Monolithic Power Systems einen Anstieg von +52,69 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Monolithic Power Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,82 %
    1 Monat +18,65 %
    3 Monate +37,48 %
    1 Jahr +17,84 %

    Informationen zur Monolithic Power Systems Aktie

    Es gibt 48 Mio. Monolithic Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,81 Mrd.EUR wert.

    Monolithic Power Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Monolithic Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monolithic Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monolithic Power Systems

    -8,55 %
    -2,19 %
    +18,95 %
    +39,75 %
    +18,61 %
    +162,57 %
    +224,24 %
    +5.542,03 %
    ISIN:US6098391054WKN:A0DLC4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



