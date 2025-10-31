Apple - Aktie auf Talfahrt - 31.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Apple Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,07 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

Obwohl die Apple Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +31,59 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +7,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Apple einen Rückgang von -0,89 %.

Apple Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,38 % 1 Monat +11,10 % 3 Monate +31,59 % 1 Jahr +13,33 %

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Bil. wert.

Während Apple und Amazon mit ihren Zahlen die Anleger begeisterten, musste BYD den nächsten Rückschlag vermelden. Umsatz und Gewinn sind rückläufig. Wann kommt die Aktie wieder in Schwung?

Nach einer zähen Woche tut sich der Dax auch am Freitag schwer. Positive Impulse von Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kommen im deutschen Leitindex nicht an. Er sank mehrmals unter die runde Marke von 24.000 Punkten und …

Insbesondere dank erfreulicher Geschäftszahlen von Amazon dürften die US-Technologiewerte ihre am Vortag unterbrochen Rally wieder fortsetzen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag taxierte der Broker IG den technologielastigen Index …

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.