    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Besonders beachtet!

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple - Aktie auf Talfahrt - 31.10.2025

    Am 31.10.2025 ist die Apple Aktie, bisher, um -4,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.

    Besonders beachtet! - Apple - Aktie auf Talfahrt - 31.10.2025
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

    Apple Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Apple Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,07 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    259,72€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    296,76€
    Basispreis
    2,40
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Apple Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +31,59 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +7,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Apple einen Rückgang von -0,89 %.

    Apple Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,38 %
    1 Monat +11,10 %
    3 Monate +31,59 %
    1 Jahr +13,33 %

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,49 Bil. wert.

    Amazon hebt ab | Apple in Rekordquartal | BYD patzt erneut


    Während Apple und Amazon mit ihren Zahlen die Anleger begeisterten, musste BYD den nächsten Rückschlag vermelden. Umsatz und Gewinn sind rückläufig. Wann kommt die Aktie wieder in Schwung?

    Sinkender Dax ringt mit 24.000 Punkten - Kurstreiber woanders


    Nach einer zähen Woche tut sich der Dax auch am Freitag schwer. Positive Impulse von Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kommen im deutschen Leitindex nicht an. Er sank mehrmals unter die runde Marke von 24.000 Punkten und …

    Amazon und Apple heizen Tech-Rally wieder an


    Insbesondere dank erfreulicher Geschäftszahlen von Amazon dürften die US-Technologiewerte ihre am Vortag unterbrochen Rally wieder fortsetzen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Freitag taxierte der Broker IG den technologielastigen Index …

    Apple Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    -3,91 %
    +7,38 %
    +11,10 %
    +31,59 %
    +13,33 %
    +53,94 %
    +157,12 %
    +786,98 %
    +9.189,39 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Apple - Aktie auf Talfahrt - 31.10.2025 Am 31.10.2025 ist die Apple Aktie, bisher, um -4,07 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.