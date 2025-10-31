Nokia Aktie verliert deutlich an Wert - 31.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nokia Aktie. Mit einer Performance von -4,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nokia in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +74,29 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um +21,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +58,16 %. Im Jahr 2025 gab es für Nokia bisher ein Plus von +45,65 %.

Nokia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,24 % 1 Monat +58,16 % 3 Monate +74,29 % 1 Jahr +44,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nokia Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Nokia Aktie nach dem Nvidia-Deal. Während der Kurs kurzfristig anstieg, gibt es Bedenken, dass der Hype nicht nachhaltig ist. Analysten könnten die Kursziele anheben, jedoch bleibt die fundamentale Unsicherheit über die Mobilfunksparte bestehen. Im Vergleich zu Ericsson zeigt sich, dass Nokia hinterherhinkt, und die institutionellen Investitionen sind relativ gering.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nokia eingestellt.

Informationen zur Nokia Aktie

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,10 Mrd. wert.

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.