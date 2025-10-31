Einsatz der Nationalgarde in Washington verlängert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Nationalgarde soll Medienberichten zufolge bis ins kommende Jahr in der US-Hauptstadt Washington Präsenz zeigen. Ihr Einsatz wurde bis Ende Februar verlängert, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf informierte Personen berichteten. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth habe in dieser Woche eine Verlängerung um drei Monate angeordnet.

Den Berichten zufolge sind derzeit gut 2.300 Nationalgardisten in Washington im Einsatz. Die Kosten dafür werden auf täglich rund eine Million Dollar (867.100 Euro) geschätzt, wie CNN schrieb. Woher das Geld kommen soll, ist wegen des anhaltenden Shutdowns unklar. Demokraten und Republikaner im US-Kongress streiten seit Wochen über den Bundeshaushalt. Die Regierungsgeschäfte stehen in weiten Teilen still, etliche Regierungsmitarbeiter erhalten kein Gehalt. CNN berichtet, auch die Besoldung der Nationalgardisten stehe auf der Kippe.

Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. US-Präsident Donald Trump hatte sie vor Wochen nach Washington entsandt und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kritiker warnen, der Präsident nutze die Städte als Experimentierfeld für einen autoritären Regierungsstil./ngu/DP/he



