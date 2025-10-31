    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Amazon und Apple geben US-Börsen Auftrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon und Apple stärken US-Aktienmarkt mit Berichten.
    • Nasdaq-Indizes und S&P 500 verzeichnen Kursgewinne.
    • Microsofts Rekordgewinn sorgt für positive Stimmung.
    Aktien New York - Amazon und Apple geben US-Börsen Auftrieb
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Techgiganten Amazon und Apple haben mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung am Freitag wieder für gute Stimmung am rekordhohen US-Aktienmarkt gesorgt. Vor allem die stark mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes , aber auch der marktbreite S&P 500 legten zu.

    Nachdem bereits Microsoft am Vortag einen Rekordgewinn gemeldet habe, seien nun Amazon und Apple diesem Beispiel gefolgt, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Allerdings", so ergänzte er, "sind diese Gewinne auch bitter nötig, denn mit der jüngsten Rally sind die Bewertungen am US-Aktienmarkt deutlich gestiegen."

    Der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann im frühen Handel 0,9 Prozent auf 25.965 Punkte und der S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 6.855 Punkte. Für den stark mit Standardwerten bestückten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ging es um 0,1 Prozent auf 47.572 Zähler nach oben. Alle drei Indizes hatten tags zuvor beziehungsweise zur Wochenmitte Bestmarken erreicht.

    Die Aktie des Handels-, Medien- und Technologiegiganten Amazon sprang gleich zum Handelsstart auf ein Rekordhoch von 250,50 US-Dollar. Dann kam das Papier etwas zurück und legte zuletzt um 11,5 Prozent zu. Vor allem wegen der im dritten Quartal stark gewachsenen Cloudsparte AWS setzte Amazon deutlich mehr um als erwartet. Auch der Gewinn fiel weit besser aus als befürchtet, schrieb Analyst Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC.

    Apple drehten nach einem Plus von mehr als zwei Prozent zuletzt in die Verlustzone und gaben um 0,5 Prozent nach. Der iPhone-Hersteller schnitt mit seinen Zahlen wie vom Markt erwartet ab, gab dank des neuen iPhone-Modells aber einen starken Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Die langfristigen Aussichten blieben allerdings nach wie vor gedämpft, schränkte Analyst Edison Lee von Jefferies ein.

    Unter den weiteren Tech-Unternehmen standen zudem Netflix mit einem Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 im Blick, der Mitte November vollzogen werden soll. Die Papiere des Marktführers im Bereich Videostreaming gewannen 3,2 Prozent.

    Geschäftszahlen präsentierten zudem der im Dow notierte Ölkonzern Chevron sowie Branchenkollege Exxon Mobil , dessen Aktie im S&P 100 zu finden ist. Obwohl beide zwar einen im Jahresvergleich rückläufigen, aber dennoch besser als erwarteten Gewinn meldeten, ging es für die Aktienkurse in unterschiedliche Richtungen. Chevron legten um 2,9 Prozent zu, während Exxon Mobil um 0,7 Prozent fielen.

    Im Blick von Anlegern standen zudem die Aktien der Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase sowie die der Social-News-Aggregator- und Diskussionsplattform Reddit nach Quartalszahlen. JPMorgan schrieb zu Coinbase, dass der Umsatz positiv überrascht habe. RBC nannte die Zahlen von Reddit "erneut stark". Beide Papiere legten deutlich zu: Reddit um fast 18 Prozent und Coinbase um 7 Prozent./ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 213,7 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +12,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 278,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +12,33 %/+45,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
