Gerichte bezeichnen die Anschuldigungen von Jason Shurka als „haltlos“ und „zwecklos“

Richter stellen sich weiterhin auf die Seite von Energy Enhancement System, während Jason Shurkas juristische Manöver zusammenbrechen

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / October 31, 2025 /Energy Enhancement System, LLC („EES") hat einen weiteren entscheidenden Sieg errungen in ihrem fortwährenden Bemühen, Wahrheit, Innovation und Integrität gegen haltlose Angriffe von Jason Shurka und The Light System, Inc. („TLS") zu verteidigen.

Das Bundesgericht des Eastern District of New York hat EES offiziell die Erlaubnis erteilt, mit ihrem vollständigen Antrag auf Abweisung fortzufahren - ein deutliches Zeichen dafür, dass das Gericht die rechtliche und sachliche Stärke der Position von EES anerkennt. Richter in mehreren Gerichtsbarkeiten bezeichneten Shurkas Eingaben bereits als „haltlos" und „zwecklos" und verwiesen die Verfahren wiederholt an die Gerichte zurück, in denen EES sie ursprünglich eingereicht hatte - und in denen EES weiterhin gewinnt.

Wahrheit statt Täuschung

Die jüngste Entscheidung folgt auf monatelange umfangreiche Schriftsätze, in denen EES darlegt, dass es sich um eine koordinierte Kampagne der Fehlinformation und Markenverwirrung handelte.

Gerichtsakten zeigen, dass Shurka - ehemals kurzzeitig in begrenzte Marketingaktivitäten mit EES involviert - ein konkurrierendes Unternehmen gründete, das fälschlicherweise suggerierte, sein Produkt sei identisch mit oder abgeleitet von der ursprünglichen EESystem-Technologie.

Die Klagen von EES in Nevada und New York beschreiben, wie Shurka und TLS ihre Verbindung falsch dargestellt, das geistige Eigentum von EES missbraucht und öffentliches Bild- und Forschungsmaterial verwendet haben, um ihr Imitationsprodukt zu bewerben. Diese Klagen verweisen auf Verstöße gegen das Lanham-Gesetz (15 U.S.C. § 1125) und das Nevada Deceptive Trade Practices Act, unter anderem.

„Es geht hier nicht um Wettbewerb, sondern darum, jahrzehntelange ehrliche Arbeit und Innovation zu schützen", sagte Hon. Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ, Gründerin und Erfinderin des EESystems.

„Ich begann mit der Entwicklung dieser Technologie 1978 - lange bevor diese Personen in Erscheinung traten. Wir werden weiterhin unser Erbe der Integrität wahren und sicherstellen, dass Wahrheit, nicht Unwahrheit, unsere Gemeinschaft leitet."