ROUNDUP
Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung
- Chevron übertrifft Erwartungen im Q3 trotz Rückgang
- Nettogewinn bei 3,6 Mrd. USD, Produktion steigt um 21%
- Exxon Mobil ebenfalls erfolgreich, Gewinn sinkt leicht
HOUSTON (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern Chevron hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von der milliardenschweren Übernahme des Öl-Konzerns Hess, der erstmals in den vorgelegten Quartalszahlen enthalten ist. Wie Chevron hat auch der US-Wettbewerber Exxon Mobil Quartalszahlen vorgelegt und mehr verdient als erwartet. Die Chevron-Aktie legte im frühen US-Handel um knapp drei zu. Für die Papiere von Exxon ging es hingegen um 1,5 Prozent nach unten.
Wie Chevron am Freitag in Houston mitteilte, ging der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut ein Viertel auf 1,85 US-Dollar zurück. Analysten hatten mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet. Unter dem Strich fiel ein Nettogewinn von 3,6 Milliarden US-Dollar an, ein Rückgang um rund ein Fünftel.
Die globale Produktion von Chevron stieg dank der Hess-Übernahme im Berichtszeitraum um 21 Prozent auf 4,1 Millionen Barrel Öl-Äquivalent pro Tag. Trotz sinkender Ölpreise erhöhte sich der operative Zahlungsmittelfluss gegenüber dem Vorjahr um rund ein Fünftel.
Auch der US-Wettbewerber Exxon Mobil verdiente im dritten Quartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,88 Dollar zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, übertraf aber ebenfalls die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn schrumpfte um 12 Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar. Exxon profitiert von der Inbetriebnahme eines neuen Förderprojekts in Guyana./err/mne/he/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie
Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 137,4 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um -0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 418,10 Mrd..
Exxon Mobil zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.
