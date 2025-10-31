    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise drehen leicht in die Gewinnzone

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen vor Opec+-Treffen moderat an.
    • Brent-Preis bei 65,25 USD, WTI bei 61,09 USD.
    • Opec+ plant mögliche Förderanhebung um 137.000 Barrel.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag vor einem Treffen des Ölverbunds Opec+ gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel noch leicht gesunken waren, drehten sie bis zum Nachmittag in die Gewinnzone und legten moderat zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember stieg um 25 Cent auf 65,25 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 61,09 Dollar und damit 52 Cent mehr als am Vortag.

    Wie bereits im Verlauf der Handelswoche hielten sich die Preisausschläge am Ölmarkt in vergleichsweise engen Grenzen. Damit haben die Notierungen die deutlichen Gewinne aus der Vorwoche größtenteils halten können.

    Die Anleger warten auf ein Treffen des Verbunds Opec+, in dem neben Opec-Staaten auch andere wichtige Förderländer wie Russland organisiert sind. Die Gespräche sollen am Sonntag geführt werden. Es wird erwartet, dass die beteiligten Staaten einmal mehr eine Anhebung der Fördermenge beschließen werden.

    Jüngste Medienberichte deuten auf eine erneute moderate Ausweitung der Produktion hin. "Vieles spricht somit für eine Anhebung um 137.000 Barrel pro Tag, wie schon im Oktober und November", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

    Im Blick haben die Investoren zudem mögliche Auswirkungen von Sanktionen gegen Russland, darunter die US-Sanktionen gegen die führenden russischen Produzenten Rosneft und Lukoil. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, haben einige Ölraffinerien in Indien ihre Importe aus Russland für die kommenden Monate ausgesetzt und suchen nach alternativen Bezugsquellen./jkr/jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
