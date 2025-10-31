    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Totalenergies auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies nach einem "soliden dritten Quartal" von 59,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Ölkonzern grenze sich mit seiner Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, seiner Stärke im Flüssiggasbereich, einer niedrig liegenden Gewinnschwelle und hohen Reserven im Bereich der fossilen Energiegewinnung positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem schreite der Verschuldungsabbau schnell voran./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:15 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 53,88EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Werner Eisenmann
    Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,41, was eine Steigerung von +5,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Totalenergies auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies nach einem "soliden dritten Quartal" von 59,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Ölkonzern …