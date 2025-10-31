DZ BANK stuft Totalenergies auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies nach einem "soliden dritten Quartal" von 59,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Ölkonzern grenze sich mit seiner Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, seiner Stärke im Flüssiggasbereich, einer niedrig liegenden Gewinnschwelle und hohen Reserven im Bereich der fossilen Energiegewinnung positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem schreite der Verschuldungsabbau schnell voran./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:15 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 53,88EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
