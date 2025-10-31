    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde
    RBC stuft LINDE plc auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Der Gaskonzern habe im dritten Quartal mit der Gewinnentwicklung die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Arun Viswanathan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das vierte Quartal liege allerdings etwas unter den Prognosen, während er für das Gesamtjahr unverändert geblieben sei. Er rechnet auf dieser Basis mit einer neutralen Kursreaktion./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:17 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 365EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Arun Viswanathan
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 576
    Kursziel alt: 576
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



