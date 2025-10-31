RBC stuft LINDE plc auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Der Gaskonzern habe im dritten Quartal mit der Gewinnentwicklung die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Arun Viswanathan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das vierte Quartal liege allerdings etwas unter den Prognosen, während er für das Gesamtjahr unverändert geblieben sei. Er rechnet auf dieser Basis mit einer neutralen Kursreaktion./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 365EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Arun Viswanathan

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 576

Kursziel alt: 576

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

