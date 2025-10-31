    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Möbel-Unternehmer Peter Segmüller gestorben

    Für Sie zusammengefasst
    • Peter Segmüller starb im Alter von 83 Jahren.
    • Er baute mit Brüdern die Möbelhausgruppe auf.
    • Bekannt durch Eventmarketing und große Attraktionen.

    FRIEDBERG (dpa-AFX) - Der Möbel-Unternehmer Peter Segmüller ist tot. Er starb vergangene Woche im Alter von 83 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Segmüller hatte zusammen mit seinen Brüdern die gleichnamige Möbelhausgruppe aufgebaut. Im Unternehmen war er in seiner aktiven Zeit unter anderem für Marketing zuständig und sorgte dort für die heutige Bekanntheit des Unternehmens - unter anderem mit Eventmarketing, also Attraktionen vom Bierzelt bis zur Hüpfburg im Umfeld seiner Möbelhäuser.

    1967 in die elterliche Firma eingetreten - damals noch ein eher kleiner Polstermöbelhersteller - formte Segmüller mit seinen Brüdern Hans und Paul das heutige Unternehmen mit rund 4.000 Mitarbeitern. 2016 hatten die drei den Bayerischen Gründerpreis in der Kategorie Lebenswerk erhalten./ruc/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Möbel-Unternehmer Peter Segmüller gestorben Der Möbel-Unternehmer Peter Segmüller ist tot. Er starb vergangene Woche im Alter von 83 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Segmüller hatte zusammen mit seinen Brüdern die gleichnamige Möbelhausgruppe aufgebaut. Im Unternehmen war er in seiner …