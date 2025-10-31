Netflix legt zu - Aktiensplit - Bericht zu Interesse Warner

Zum anderen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Netflix eine Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts von Warner Bros. Discovery prüft. Beide Nachrichten wurden am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht. Im frühen US-Handel zogen die Papiere von Netflix um 3,6 Prozent an.

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Netflix stehen am Freitag mit mehreren Unternehmensnachrichten im Blick. So beschloss der Verwaltungsrat einen Aktiensplit von Zehn zu Eins. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen.

Experte Laurent Yoon vom US-Analysehaus Bernstein Research äußerte sich skeptisch zu der Agenturmeldung. Discovery würde dem Streamingriesen nicht viele Neukunden bescheren. Mehr als 90 Prozent der Abonnenten des Warner-Streamingdienstes HBO Max seien bereits Netflix-Kunden.

Daher stelle sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, 10 bis 15 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung für einen solchen Deal aufzuwenden, nur um das Risiko zu verringern und vielleicht ein klein wenig zusätzliches Potenzial zu schaffen. Nach "nicht ganz so hervorragenden" Geschäftszahlen für das dritte Quartal erscheine eine Übernahme des Filmgeschäfts von Warner Bros dann doch nicht mehr so weit hergeholt. So hatten Investoren sehr enttäuscht auf die jüngsten Zahlen reagiert; der Aktienkurs war deutlich gefallen.

Die Anteilscheine von Warner Bros. Discovery gewannen am Freitag im frühen US-Handel drei Prozent./la/mis/stk/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 977,3 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +1,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,11 %. Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 416,05 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.404,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +30,61 %/+53,66 % bedeutet.



