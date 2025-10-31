Börsen Start Update
Börsenstart USA - 31.10. - US Tech 100 stark +0,08 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 47.612,09 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +3,69 %, Verizon Communications +2,30 %, JPMorgan Chase +1,74 %, Amgen +1,66 %, NVIDIA +1,54 %
Flop-Werte: Apple -2,76 %, Amazon -2,63 %, Merck & Co -1,08 %, Microsoft -0,99 %, Visa (A) -0,96 %
Der US Tech 100 steht bei 26.029,81 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Marvell Technology +5,59 %, AppLovin Registered (A) +4,77 %, Warner Bros. Discovery (A) +4,36 %, Biogen +3,80 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,60 %
Flop-Werte: CoStar Group -4,12 %, Charter Communications Registered (A) -4,06 %, Dexcom -3,73 %, Apple -2,76 %, Amazon -2,63 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.865,73 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: First Solar +7,46 %, Robinhood Markets Registered (A) +7,32 %, Church & Dwight +6,55 %, Coinbase +6,55 %, Aon Registered (A) +5,27 %
Flop-Werte: Monolithic Power Systems -8,85 %, Seagate Technology Holdings -7,66 %, CoStar Group -4,12 %, Charter Communications Registered (A) -4,06 %, Dexcom -3,73 %
