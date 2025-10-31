First Solar Aktie klettert nach oben - +7,46 % - 31.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die First Solar Aktie. Sie steigt um +7,46 % auf 227,73€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

First Solar ist ein führender Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, bekannt für Effizienz und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind SunPower und JinkoSolar. Das Unternehmen differenziert sich durch seine innovative Technologie und umweltfreundliche Produktion.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +35,06 % bei First Solar.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die First Solar um +21,68 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,02 % geändert.

First Solar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,81 % 1 Monat +11,16 % 3 Monate +35,06 % 1 Jahr +16,83 %

Informationen zur First Solar Aktie

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,40 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

First Solar hat die Erwartungen wieder verfehlt und die Prognose gesenkt. Jetzt die Reißleine ziehen? Oder sogar kaufen?

First Solar Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.