    DZ BANK stuft Schott Pharma auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schott Pharma nach dem Besuch einer Pharmamesse von 29 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Dieser habe grundsätzlich die Stärke des Produktportfolios des Pharmazulieferers bestätigt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar scheine auch die Menge an chinesischen Markteinsteigern zuzunehmen, allerdings habe er an deren Ständen kaum Kundeninteresse wahrgenommen. 2026 dürfte beim Wachstum ein Übergangsjahr werden ? vor allem, weil die Erholung im Polymergeschäft nur relativ langsam sein du?rfte./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 19,40EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 15:40 Uhr) gehandelt.


