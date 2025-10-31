    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia-CEO Jensen Huang: "Die KI hat einen positiven Kreislauf erreicht"

    Ab der 5-Billionen-Marke tritt der Nvidia-CEO Jensen Huang nicht mehr in der typischen schwarzen Lederjacke auf, sondern in einem Anzug. So auf dem Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft-Gipfel.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-CEO Huang tritt ab 5 Billionen im Anzug auf.
    • KI-Tugendkreislauf: Nutzung steigert Profit und Investitionen.
    • 2025: Big Tech investiert über 300 Milliarden in KI.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    KI-Revolution - Nvidia-CEO Jensen Huang: "Die KI hat einen positiven Kreislauf erreicht"
    Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

    Wichtiger war natürlich aber, was der Chef des wertvollsten Unternehmens der Welt zu sagen hatte.

    Auf dem CEO-Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea sagte Huang, die enormen Fortschritte bei KI-Modellen hätten zu verstärkten Investitionen in die Technologie geführt, was wiederum die Modelle selbst noch leistungsfähiger mache.

    "Wir haben jetzt erreicht, was man den Tugendkreislauf nennt", sagte Huang am Freitag auf der Bühne.

    "Die KIs werden besser. Je mehr Menschen sie nutzen, desto profitabler werden sie. Mehr Profit bedeutet mehr Fabriken, was wiederum noch leistungsfähigere KIs ermöglicht – die dann noch mehr Menschen nutzen. Dieser Tugendkreislauf der KI ist jetzt geschaffen – und genau das ist der Grund, warum die weltweiten Investitionen in Sachanlagen so rasant steigen."

    Big Tech steckt derzeit bekannlich Milliardenbeträge in die KI-Infrastruktur, um ihre Nutzerbasis zu bedienen.

    2025 gilt als ein Rekordjahr für KI-Investitionen: Meta, Amazon, Alphabet und Microsoft wollen zusammen mehr als 300 Milliarden US-Dollar in KI-Technologien und Rechenzentren investieren – und laut ihren jüngsten Quartalsberichten dürfte dieser Trend auch 2026 anhalten.

    Huang betonte, dass Profitabilität der Schlüssel zum aktuellen Boom bei den KI-Investitionen sei.

    Der Technologieanalyst Dan Ives von Wedbush Securities bezeichnete Nvidia in einem Interview gegenüber CNBC als "das Fundament der KI-Revolution“"– direkt nach Huangs Auftritt.

    Er sagt: "Je größer die Nachfrage, desto mehr werden die Bausteine der KI produziert. Und Nachfrage schafft wiederum neue Nachfrage – und neue Investitionen."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

