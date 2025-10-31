Amex Exploration wird mit renommiertem Discovery of the Year Award der Quebec Mineral Exploration Association ausgezeichnet

Montreal, Quebec – 31. Oktober 2025 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Quebec Mineral Exploration Association (QMEA) für seinen herausragenden Beitrag zur Mineralexploration durch die außergewöhnliche Entdeckung in seinem Goldkonzessionsgebiet Perron im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten von Quebec mit dem Discovery of the Year Award ausgezeichnet wurde.

Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt eine Entdeckung, die nicht nur im Konzessionsgebiet selbst, sondern auch in der gesamten umliegenden Region beträchtliche Auswirkungen auf die Explorationsaktivitäten hatte. Der Discovery of the Year Award zeichnet Projekte aus, die eine starke Beständigkeit, geologische Bedeutsamkeit und vielversprechendes wirtschaftliches Potenzial aufweisen – Kriterien, die das Goldprojekt Perron zweifelsohne erfüllt.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Anerkennung von der QMEA zu erhalten“, sagte Victor Cantore, President und CEO von Amex Exploration. „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die harte Arbeit, die technische Exzellenz und die Vision unseres gesamten Explorationsteams. Die Entdeckung Perron weckt weiterhin neues Interesse an der Exploration in der gesamten Region Abitibi und unterstreicht die globale Spitzenposition von Quebec als erstklassige Bergbau-Jurisdiktion.“

Die Entdeckung im Goldkonzessionsgebiet Perron hat mehrere hochgradige Goldzonen hervorgebracht, einschließlich der Zone Champagne, die einige der hochgradigsten Goldabschnitte aufweist, die in den letzten Jahren in Kanada gemeldet wurden. Diese Ergebnisse haben die Aufmerksamkeit der gesamten Explorations-Community auf sich gezogen und zu einer Steigerung der regionalen Absteckungen und Investitionen beigetragen.

Die laufenden Bohr- und Explorationserfolge von Amex Exploration bei Perron verdeutlichen weiterhin ein solides mineralisiertes Goldsystem mit Beständigkeit und Skalierbarkeit. Das wirtschaftliche Potenzial und die Explorationsaussichten des Projekts haben es zu einer der vielversprechendsten Goldentdeckungen der letzten Jahre in Quebec gemacht.

Die kürzlich von Amex Exploration veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Bewertung verdeutlicht das wirtschaftliche Potenzial des Projekts mit einer Goldmineralressourcenschätzung (Mai 2025) von:

- 1,615 Millionen Unzen an nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen mit einem Gehalt von 6,14 g/t Au in 8,18 Millionen Tonnen

- 698.000 Unzen an vermuteten Ressourcen mit einem Gehalt von 4,31 g/t Au in 5,04 Millionen Tonnen

Aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) (bei einem Goldpreis von 3.400 US$/oz, alle Zahlen vor Steuern) (September 2025):

- Interner Zinsfuß von 148,7 %

- Kapitalwert (5 %) von 3,2 Milliarden C$

- Cashflow von 5,1 Milliarden C$

- Amortisationszeit von nur 0,2 Jahren

„Diese Auszeichnung spiegelt die Kraft der Beharrlichkeit bei der Exploration wider“, fügte Herr Cantore hinzu. „Wir sind stolz darauf, zum Wachstum und zur Vitalität der Bergbauindustrie in Quebec beizutragen, und freuen uns darauf, diese aufregende Entdeckung in Richtung Produktion weiterzuentwickeln.“

Die Quebec Mineral Exploration Association (QMEA) verleiht jedes Jahr den Discovery of the Year Award, um herausragende Leistungen bei der Exploration und der Identifizierung neuer Mineralressourcen zu würdigen, die die Zukunft des Bergbaus in Quebec stärken.

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätssicherung/-kontrolle (QA/QC)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Coates, P.Eng., von Evomine Consulting Inc., einem unabhängigen „qualifizierten Sachverständigen“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (der „qualifizierte Sachverständige“), geprüft und genehmigt.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Am 25. Juni 2025 wandelte das MRNF die Perron-Claims von 117 in 135 zusammenhängende Claims um, wobei die Fläche von 45,18 km² unverändert blieb. Das Projekt beherbergt sowohl umfassende als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.

Zusammen mit dem benachbarten Projekt Perron West, das 48 Claims (17,37 km²) in Quebec und 35 Claims (134,55 km²) in Ontario umfasst, erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 197,52 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 20 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 8 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President und Chief Executive Officer

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Amex Exploration Inc.

Montreal, Quebec H2Y 2P5

Telefon: (514) 866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen, die die Auswirkungen der vorstehenden Punkte auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (wie im Text dieser Pressemitteilung kommentiert), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Goldprojekts Perron, Szenarien zur Betriebsentwicklung des Goldprojekts Perron, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Goldprojekts Perron, LOM-Pläne, die beabsichtigte Marketingstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Goldprojekts Perron auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte Jahresproduktion des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Leistungen und Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinde, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich Annahmen und Schätzungen, die bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendet wurden), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie die Aussagen, die im Abschnitt „Über Amex“ und an anderer Stelle in der Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Darüber hinaus basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, die Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen, anhaltende Arbeitsstabilität, Stabilität der Finanz- und Kapitalmärkte, Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Lieferungen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene Steuerannahmen, CAPEX- und OPEX-Schätzungen, der Status der Genehmigungen für das Perron-Goldprojekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen in Bezug auf das Projekt, lokale Infrastrukturen, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen der Betriebsleistung der Ausrüstung und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferzeiten von Ausrüstung, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob diese strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile bringen werden, die Verfügbarkeit von Finanzierungen oder Finanzierungen zu günstigen Konditionen für das Unternehmen, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, die Risiken der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, die operative Leistung der Vermögenswerte und Betriebe des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Goldbergbau- und -produktionsbranche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebe des Unternehmens auswirken, politische und soziale Akzeptanzrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Währungs- und Wechselkursrisiken, technologische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie Risiken in Bezug auf Erträge, Investitionsausgaben, Cashflow und Kapitalstruktur sowie allgemeine Geschäftsrisiken. Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren”, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erwähnt werden, können ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Unsicherheiten und Unwägbarkeiten können sich direkt oder indirekt auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

