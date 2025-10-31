Geheimdienstchef
160 russische Ölanlagen angegriffen
- Ukraine greift 160 russische Öl-Anlagen an.
- 20 Angriffe im September und Oktober gezählt.
- Selenskyj fordert Sanktionen gegen 340 Tanker.
KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach Angaben von Geheimdienstchef Wassyl Maljuk seit Jahresbeginn etwa 160 Raffinerien, Pumpstationen und andere Anlagen der russischen Ölindustrie angegriffen. Im September und Oktober seien es 20 Anlagen gewesen, sagte der Leiter des Geheimdienstes SBU in Kiew. "Darunter sind sechs Ölraffinerien, zwei Ölterminals, drei Öldepots und neun Ölpumpstationen", wurde Maljuk von der Nachrichtenagentur Interfax Ukraina zitiert.
Seinen Schätzungen nach fehlt dem russischen Markt etwa ein Fünftel an Ölprodukten. Die Kapazitäten der Ölverarbeitung seien um 37 Prozent gesenkt. Auch Berechnungen von Experten der Ölbranche kommen zu etwa solchen Größenordnungen. Die Ukraine ziele auf die russische Ölwirtschaft, weil diese den Löwenanteil des russischen Verteidigungsetats finanziere, sagte Maljuk.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte unterdessen, weitere 340 Tanker der sogenannten Schattenflotte mit Sanktionen zu belegen. Die Schiffe werden benutzt, um russisches Öl unter Umgehung bestehender Einschränkungen zu exportieren. Selenskyj schätzte, dass Russland insgesamt über 1.500 solcher Schiffe unter verschiedenen Flaggen verfügen könne./fko/DP/nas
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---