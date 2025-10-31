    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    160 russische Ölanlagen angegriffen

    Foto: Stringer - dpa

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach Angaben von Geheimdienstchef Wassyl Maljuk seit Jahresbeginn etwa 160 Raffinerien, Pumpstationen und andere Anlagen der russischen Ölindustrie angegriffen. Im September und Oktober seien es 20 Anlagen gewesen, sagte der Leiter des Geheimdienstes SBU in Kiew. "Darunter sind sechs Ölraffinerien, zwei Ölterminals, drei Öldepots und neun Ölpumpstationen", wurde Maljuk von der Nachrichtenagentur Interfax Ukraina zitiert.

    Seinen Schätzungen nach fehlt dem russischen Markt etwa ein Fünftel an Ölprodukten. Die Kapazitäten der Ölverarbeitung seien um 37 Prozent gesenkt. Auch Berechnungen von Experten der Ölbranche kommen zu etwa solchen Größenordnungen. Die Ukraine ziele auf die russische Ölwirtschaft, weil diese den Löwenanteil des russischen Verteidigungsetats finanziere, sagte Maljuk.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte unterdessen, weitere 340 Tanker der sogenannten Schattenflotte mit Sanktionen zu belegen. Die Schiffe werden benutzt, um russisches Öl unter Umgehung bestehender Einschränkungen zu exportieren. Selenskyj schätzte, dass Russland insgesamt über 1.500 solcher Schiffe unter verschiedenen Flaggen verfügen könne./fko/DP/nas





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
