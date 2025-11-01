CEO Rücktritt: "Das war ein glasklarer Rausschmiss, eine fristlose Kündigung"

In dieser Woche hat es der Düsseldorfer Hersteller für Primärverpackungen für die Pharmaindustrie „Gerresheimer AG“ erneut an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund für den Diskussionsbedarf (über 400 Beiträge wurden seit Montag verfasst) ist die Bekanntmachung vom 28. Oktober, nach der der bisherige Vorstandsvorsitzende Dietmar Siemssen zum 31. Oktober sein Amt niederlegen wird. Der Kurs der Gerresheimer AG war zuvor nach mehreren Gewinnwarnungen und der Ankündigung der Bundesfinanzaufsicht, die Bilanzen untersuchen zu wollen, auf Talfahrt gegangen. Die Gerresheimer AG hat kürzlich zudem eingeräumt, dass ein Drei-Millionen-Umsatz, der bereits im Jahresabschluss 2024 verbucht wurde, wahrscheinlich erst für 2025 hätte verbucht werden dürfen (wallstreetONLINE berichtete).

Die Gerresheimer Investoren innerhalb der wO-Community sind erleichtert, sehen der Zukunft der Gerresheimer AG aber weiterhin mit Skepsis entgegen. Hier einige Impressionen aus Diskussion zur Gerresheimer AG im wO-Forum:

Zu den eingestandenen Fehlbuchungen:

Howdeep: "Nun hat sich der Verdacht teilweise erhärtet. Das sieht wirklich nicht gut aus. Es sind strenge Vorschriften und diese wurde anscheinend nicht beachtet. Da werden weitere Prüfungen und Meldungen (auch hierzu) nicht ausbleiben."

darauf Lputjan: "Ein Fliegenschiss, die Umsätze um die es geht. Und dann wurden ja auch keine Umsätze erfunden, sondern es geht um die zeitliche Zuordnung."

darauf future_trader: "Jeder fehlerhafte Umsatz wäre aber 1:1 ergebnisverschlechternd. Jedenfalls für 2024. wenn jetzt dort schon mal 3 Mio. Fehlen und es vielleicht mehr werden, dann sieht das schon ziemlich schlecht aus."

RealJoker: "Die 3 Mio. Umsatz kann man vernachlässigen. Dass nun die restlichen 25 Mio. auch untersucht werden (müssen), ist unschön. Je eher die Sache abgeschlossen ist, desto besser.

Aber Fakt ist: nur negative Nachrichten von diesem Unternehmen."

A0LD6E_schr: "Na ja, man sollte jetzt auch nicht so tun, als wenn die Bafin-Meldung der alleinige Grund für das Kurs-Masaker war. Der Kurs hatte sich anschließend ja schon wieder ein gutes Stück erholt. Der Hauptgrund waren immernoch die diversen Gewinnwarnungen mit dem Gipfel der Gewinnwarnung einen Tag vor denn letzten Quartalszahlen.

Das größte Problem ist aber die latente Gefahr des Reißen der Convenants mit unverzüglicher Fälligstellung der Kredite und sich anschließendem Starug oder einer KE mit einer bei diesem Kurs desaströsen Einteignung der Altaktionäre. Auch wenn die Tachengeldzocker das nicht gerne hören, dürfte das der wahre Grund für die Höhe short-Quote sein. Dies wird sich jetzt kurzfristig nicht weguntersuchen lassen. Das wird sich wenn überhaupt durch einen Verkauf des Glassparte irgendwann im Laufe des Jahres 2026 lösen lassen. Aber da muss auch erst ein Käufer gefunden werden. Für energieintensive Untetnehmen dürfte die Schlange von interessieren Investoren oder Mitbewerbern jetzt vielleicht doch nicht so lang sein wie gedacht. Der Ritt auf der Rasierklinge mit einem möglichen Totalveflust wird die Aktionäre bis weit ins Jahr 2026 begleiten."

Rabajatis: "Aus meiner Sicht sind 3 oder 28 oder auch 100 Millionen Euro von einem in das andere Rechnungsjahr verschobener Umsatz eher Spitzfindigkeiten der Rechnungslegung bei dem Sachverhalt. Hauptthema ist die zu hohe Verschuldung. Hauptthema ist die geringe Ertragskraft gemessen an der Verschuldung."

Nach der AdHoc Meldung zum Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Dietmar Siemssen:

Cyberkunde: "Schnelle Gedanken: Der neue / alte CEO Uwe Röhrhoff hat Gerresheimer auf eigenen Wunsch 2017 verlassen. Hat also erstmal keine verbrannte Erde hinterlassen und auch drei Monate den Übergang begleitet. Er kennt Gerresheimer gut und hat auch in seiner nachfolgenden Tätigkeit in der Branche gearbeitet. Zuletzt in der Beratung/für Priivate Equity. Nun haben wir eine interessante Konstellation: CEO der nur "Interim" ist, CFO der von Private Equity (vermutlich über AOC) kommt und Achim Schalk, der wohl mit der anvisierten Moulded Glas-Abspaltung auch wieder "ausscheidet".

Der AR-Chef hat wohl so seinen Arsch gerettet und ist "geläutert". Nun ist alles serviert für die Übernahme. Aus meiner Sicht sind keine Widerstände mehr zu erwarten."

Turbocharlotte1: "Möchtegernmanager bzw. Schönwetterkapitäne haben Gerresheimer abgewirtschaftet. Gut, dass sie von Bord sind. Ein sehr trauriges Kapitel in der Unternehmensgeschichte."

Professordeluxe: "...der glaubhafte Aufbruch und personelle Neuanfang nehmen nun tatsächlich Gestalt an 🥳. Der AR-Chef wird, so denke ich, auf der HV im Juni nicht mehr zur Wiederwahl anstehen."

A0LD6E_schr: "Man muss natürlich sagen, dass ist ein glasklarer Rausschmiss, eine fristlose Kündigung. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Das gibt ein schlechtes Arbeitszeugnis. Er war stets bemüht...Das scheint ja am Wochenende ziemlich gekracht zu haben. Da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Eine Entlassung innerhalb von 5 Werktagen bei einem CEO eines börsennotierten MDax-Unternehmen habe ich persönlich noch nicht erlebt. Die Bafin-Untersuchung und die eigenen Untersuchungen scheinen dann ja doch erheblich schwerwiegender eingeschätzt worden zu sein, als selbst ich gedacht habe. Oder kommt da vielleicht noch etwas nach? Schwer vorstellbar, dass man einen CEO für 3 Mio. EUR Fehlbuchungen fristlos feuert. Selbst wenn man die 5 Gewinnwarnungen, die ja im Wesentlichen der CFO zu verantworten hat, mit einbezieht. Ich bin jetzt etwas ratlos. Der Markt überlegt auch noch."

darauf professordeluxe: "Wenn man mal ganz rational ist, schlimmer hätte der Arbeitsnachweis auch nicht sein können nach meinem Empfinden. Also wenn diese Liste keine Konsequenzen gehabt hätte, was denn dann?

5 Gewinnwarnungen in 12 Monaten

3 Tage vor HV Dividende streichen

Fehlbuchungen Bill-and-Hold-Verträge mit BaFin-Ermittlung

Eingebrochene Marge, obwohl Wettbewerber zulegen

Ausufernde Verschuldung

Nachverhandlungen mit Banken wegen Leverage Explosion

Kurs von 120 auf 27 Euro

Zu teure Bormioli-Übernahme

Explosion Leerverkaufsquote

Kein Kostensenkungsprogramm als CEO installiert

Moulded Glass Verkauf stockt

Wir reden hier vom Vorstandsvorsitzenden, also dem Hauptverantwortlichen. Hatte der Mann wirklich einen strategischen Plan und Ahnung von dem, was er tat und vor allem, ist ihm bewusst, was er damit angerichtet hat? Und als Kirsche auf der Sahne dann noch der Abbruch der Übernahmegespräche. Für mich hätte Dietmar Siemssen spätestens an diesem Tag vor die Tür gesetzt werden müssen!"

Exelrde: "Heute ist ein Tag zum Feiern, ich habe meine Position daraufhin nochmal kräftig aufgestockt. Der Anfang ist gemacht. Der Rücktritt war lange überfällig, strategische Fehlentscheidungen und alleine das verlorene Vertrauen was er durchaus mitzuverantworten hat muss als Begründung allemal reichen. Vertrauensbildende Maßnahmen müssen jetzt schrittweise durchgeführt werden, darunter eine Neubesetzung der Positionen die es mitzuverantworten haben ist ein erster Schritt. Ein radikaler Schnitt und dann beginnt der Wiederaufbau."

rabajatis: "Die Nachricht ist erstmal nicht gut. "Die neuen Besen" werden nach Dingen suchen die nicht optimal sind, die optimiert werden können und werden die Kosten dafür dem vorherigen Personal anlasten. Jedenfalls kommt es oft vor, das nach so einem Personalwechsel Restrukturierungsaufwand und außerordentliche Kosten anfallen. Ergo muss man auch hier jetzt mit dem Jahresabschluss mit negativen Nachrichten in diesem Sinne rechnen, die die bilanzielle Finanzlage ggf. weiter verschlimmern.

Wer hier wie ich seit kurzem investiert ist, der sollte die Investmenthöhe noch klein halten. Bei mir sind es unter 2 % Depotvolumen. Wird wohl erstmal in den Verlust gehen bzw. "es muss erst noch schlechter werden bevor es besser werden kann"."

darauf moneypulation: "Ja und nein. Ich bin aktuell auch investiert, werde aber im Moment noch nicht nachlegen. Würde mich nicht wundern, wenn es erstmal weiter runtergeht. Als Befreiungsschlag wurde die CEO Freisetzung jedenfalls noch nicht gefeiert und das obwohl sie noch zur XETRA-Zeit kam.

Andererseits kann es auch sein, dass hier schon viel gekehrt wurde. Vertrauen gibt mir erstmal der neue CFO, der ja von Triton kam. Der wird hoffentlich wissen, auf welchen Stuhl er sich aktuell setzt."



darauf professordelxe: "Das Thema ist durch, der neue CFO hat schon gekehrt."

RealJoker: "Es ist übrigens nicht weniger als das Eingeständnis des kompletten Versagens durch Siemssen. Die Übernahme absagen, weil man der Meinung ist, den Wert des Unternehmens alleine besser heben zu können. Nun der Rücktritt, er kann es also nicht besser.

Jetzt kommt es darauf an, einen Nachfolger von einem erfolgreichen Unternehmen zu holen. Denn Gerresheimer ist im Branchenvergleich derzeit wirklich schlecht. Dass der Kurs nicht auf die gute Nachricht reagiert....etwas verwunderlich."

Kali174: "Der Wunsch vieler User hier ist nun wahr geworden und der CEO geht endlich nach der unterirdisch schlechten Leistung in diesem Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, aber umso besser...

Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: warum steigt der Kurs nach so einer guten Nachricht nicht?

Oder ist der Kurs gestern deshalb gestiegen, weil die Info bereits bei den Market Makern durchgesickert war? Okay, die Börse mag keine Unsicherheit, aber es kommt ja auch ein Interim CEO, der bereits acht Jahre CEO bei GH gewesen ist. Er kennt ja den Laden. Ich finde ihn als Interim sogar als zurzeit beste Lösung.

Ein neuer wird frischen Wind bringen und ich bin sehr gespannt, wer es werden wird. Am liebsten wäre mir ein Branchenkenner und hoffe da auf eine gute Wahl.

Die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme ist in jedem Fall wieder gestiegen und könnte nächstes Jahr wieder ein Thema werden. Das Vorgehen bzw die Absage der Übernahme von Siemssen war nicht im Interesse der Shareholder sondern hatte eher persönliche, womöglich egoistische Interessen.

Abgesehen von der letzten Gewinnwarnung, interpretiere ich die letzten Nachrichten für GH eher positiv und bin zuversichtlich."

Professordeluxe: "Der neue CEO ist 63 Jahre alt und hat 27 Jahre bei Gerresheimer gearbeitet, darunter 7 Jahre als CEO. Denke, sein Job ist es, jetzt Ruhe reinzubringen und den Übergang zum irgendwann langfristigen neuen CEO dann geordnet hinzubekommen. Das ist eine andere Ausgangslage als beim CFO. Da war es klar, dass der Neue natürlich ambitioniert herangehen und nochmals versuchen wird, Altlasten dem ehemaligen CFO zuzuschieben. Diese Konstellation sehe ich beim Interim-CEO nicht. Er ist jetzt quasi der Ruhepol, um den ganzen Sturm im Wasserglas nun zu beruhigen, auch bei der Belegschaft und Kunden, und nicht, um darin noch rumzuwühlen. Es bringt ja auch nix. Jeder weiß, wie die "Erfolgsbilanz" des alten CEO leider aussieht. Nun ist ein geordneter Übergang zum dann irgendwann folgenden festen CEO durch den Interim-CEO angesagt. Denke mal, bis zur HV im Juni. Dem alten CEO kann man eh nix mehr in die Schuhe schieben, die Schlappen sind randvoll, da passt nix mehr rein.

Man darf nicht vergessen, der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Herberg trägt die alleroberste Verantwortung als Chef des Aufsichtsrates, der den Vorstand kontrolliert. Für mich ein Skandal, dass es 5 Gewinnwarnungen benötigt hat und scheinbar den Druck der Aktivisten, bis endlich personell was passiert. Von daher muss er auch weg. Sein Mandat läuft auf der nächsten HV aus. Ich erwarte, dass er nicht mehr kandidiert. Das gehört zu einem glaubhaften Neuanfang ebenfalls dazu.

Und nun kommt Gerresheimer hoffentlich bis zur HV erst einmal in ruhigeres Fahrwasser. Wenn ich ehrlich bin, frage ich mich, wer wird nach dem Interim-CEO nun langfristig CEO und welchen Einfluss können/werden die Aktivisten darauf haben. Für mich sieht das alles so aus, als würde es in 2026 wieder auf neue Übernahmegespräche mit PE und einem dann positiven Abschluss hinauslaufen."

Moneypulation: "Man könnte ja mal überlegen, den Siemssen schadensersatzpflichtig zu machen, denn immerhin hat sein Versagen die ganzen Shortseller erst angezogen. Gestern haben sie schon wieder nachgelegt. Der Kurs ist jetzt im Würgegriff und den hat ihnen der Siemssen erst ermöglicht. Hier ist mMn weder mit einer Jahresendrally noch mit einem schnellen, nachhaltigen Kurswechsel zu rechnen. Leider. Pulver trocken halten."

darauf Erhard78: "Dietmar Siemssen hat Gerresheimer an der Börse an die Wand gefahren. Die jahrelangen Boni müsste er zurückzahlen, er hat Gerresheimer fast ruiniert durch den Kauf von Bormioli, der Zukauf, der viel viel zu teuer war! Vielleicht hat er durch den Kauf von TRITON auch einige Millionen € abgesahnt, schliesslich war auch er, einige Jahre mit TRITON verbunden."

darauf professordeluxe: "Ich denke, Siemssen war schlicht überfordert. Vielleicht so eine Art Helikopter-Manager, der überall Staub aufwirbelt und was anfängt und statt es in Ruhe abzuschließen, wird wortwörtlich schon die nächste Baustelle (Spatenstich) aufgemacht. Und dann auch noch eine zu teure Übernahme wie Bormioli. Das geht so lange gut, bis die Blase platzt, denn er überfordert damit Mensch, Maschine und Geldbeutel. Da kann keine EBIT-Marge mithalten, wenn man alles auf einmal lostritt. Wie heißt es doch so schön, eins nach dem anderen, wie man die Knödel isst. Vielleicht ist ihm das zum Verhängnis geworden und er war zu ehrgeizig und wollte alles auf einmal. Nun ja, dann verschluckt man sich halt. Man kennt das von Kindern, die im Spielwarengeschäft sind, die wollen auch alles. Vielleicht hätte die Mama (Aufsichtsrat) da früher nein sagen müssen.

Gottseidank ist er nun weg, viel länger hätte Gerresheimer sich dieses Tempo und diese vermeintlichen Fehlentscheidungen (Bormioli zu dem Preis und die ständigen Gewinnwarnungen) wohl auch nicht mehr leisten können."

