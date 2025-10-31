    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    ROUNDUP

    Netflix kündigt Aktiensplit 10:1 an - Aktie legt deutlich zu

    • Netflix führt Aktiensplit 10:1 für Mitarbeiter ein
    • Mitarbeiter erhalten neun zusätzliche Aktien pro Aktie
    • Aktienkurs fiel um 1%, stieg dann um 4% wieder an
    LOS GATOS (dpa-AFX) -Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Der Verwaltungsrat habe dafür einen Aktiensplit von Zehn zu Eins beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Schluss der New Yorker Börsen mit. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen. Am Donnerstag war das Netflix-Papier mit einem Abschlag von einem Prozent auf 1.089 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Am Freitag legten die Titel im frühen US-Handel zuletzt um knapp vier Prozent zu./he/zb/he

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 981,2 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +1,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 416,05 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.404,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +30,57 %/+53,61 % bedeutet.




    dpa-AFX
