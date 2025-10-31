Netflix kündigt Aktiensplit 10:1 an - Aktie legt deutlich zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 981,2 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +1,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 416,05 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.404,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +30,57 %/+53,61 % bedeutet.