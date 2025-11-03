    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewmont Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Newmont Corporation

    Entsteht ein neuer Goldriese? – Greift Newmont nach Barrick Mining?

    In der Goldbranche könnte etwas spektakuläres passieren: Newmont erwägt laut Bloomberg ein Gebot für Barricks Nevada-Vermögenswerte – oder plant sogar eine komplette Übernahme. So sollten sich Anleger nun positionieren!

    Megafusion? - Entsteht ein neuer Goldriese? – Greift Newmont nach Barrick Mining?
    Foto: Nathan Denette - The Canadian Press

    Das Gerücht ist nicht ganz neu, aber vielleicht konkreter geworden. Die Goldwelt steht vor einer möglichen Mega-Übernahme: Der weltgrößte Goldproduzent Newmont erwägt laut einem Bericht von Bloomberg ein Angebot für die Nevada-Goldvermögenswerte des Konkurrenten Barrick Mining – oder gar eine vollständige Übernahme des kanadischen Rivalen.

    Dem Bericht zufolge prüft Newmont derzeit mehrere Optionen. Insidern zufolge reicht das Spektrum von einem Teilgebot für Barricks 61,5-Prozent-Anteil an Nevada Gold Mines bis hin zu einer kompletten Fusion der beiden Goldriesen. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, und es sei unklar, ob es tatsächlich zu einer Einigung kommen werde.

    Ein Machtvakuum auf beiden Seiten

    Der Zeitpunkt ist brisant: Sowohl bei Newmont als auch bei Barrick stehen Führungswechsel bevor. Bei Barrick Mining hatte der charismatische CEO Mark Bristow, ein Geologe mit jahrzehntelanger Minenerfahrung, vor wenigen Wochen überraschend seinen Rücktritt erklärt – offenbar nach internen Differenzen mit Chairman John Thornton, einem früheren Goldman-Sachs-Banker.

    Fast zeitgleich kündigte auch Newmont-Chef Tom Palmer seinen Rückzug zum Jahresende an. Branchenkenner halten es daher für wahrscheinlich, dass Newmont die strategische Neuordnung bei Barrick für einen Expansionsschritt nutzen könnte.

    Nevada Gold Mines: Das Kronjuwel der Branche

    Im Zentrum des Interesses steht der Nevada-Goldkomplex, ein Joint Venture, das Barrick (61,5 %) und Newmont (38,5 %) gemeinsam betreiben. Mit einer jährlichen Produktion von über 2,5 Millionen Unzen Gold zählt das Projekt zu den größten und profitabelsten Goldminenkomplexen der Welt.

    Dazu kommt das Fourmile-Projekt, das mit bis zu 750.000 Unzen Jahresproduktion weiteres Wachstumspotenzial bietet. Sollte Newmont Barricks Anteil übernehmen, würde der US-Konzern seine Position als globaler Branchenführer deutlich ausbauen und sich die Kontrolle über das Herzstück der Goldproduktion in Nordamerika sichern.

    Die Versuchung

    Mit All-in-Kosten von rund 1.684 US-Dollar je Unze und Goldpreisen über 4.000 Dollar zählt Barrick derzeit zu den margenstärksten Produzenten weltweit. Das Unternehmen generiert üppige Cashflows und verfügt über eine solide Kupferpipeline – ein großes Pfund in Zeiten wachsender Industriemetall-Nachfrage.

    Mein Tipp: Barrick gehört ins Depot

    Ob es zur Übernahme kommt oder nicht – klar ist: In der Goldbranche steht eine Konsolidierungswelle bevor. Der Abgang von Mark Bristow bei Barrick dürfte nur der Auftakt sein. Eine mögliche Fusion mit Newmont könnte einen neuen globalen Goldgiganten schaffen. Doch selbst ohne Übernahme bleibt Barrick Mining nach dem jüngsten Kursrücksetzer ein spannendes Investment für langfristige Anleger – mit starken Assets, solider Bilanz und erheblichem Nachholpotenzial.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
